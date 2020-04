Share on Facebook

Après l’annonce de son plan d’urgence et de relance lundi 30 mars, la Région crée un nouveau fonds de soutien à l’économie locale. Baptisé « Covid Résistance », il est doté de 20 millions d’euros en partenariat avec la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des dépôts. « Il est bâti sur un modèle similaire au Fonds « Résistance » mis en place par le président de la Région Grand Est, Jean Rottner. Ce dernier a déjà levé 44 millions d’euros », indique le président de la Région Sud, Renaud Muselier, espérant réitérer l’exploit.

Un objectif de 40 millions d’euros pour Covid Résistance

Pour y parvenir, le patron de la Région appelle toutes les collectivités à participer à son plan de relance : « Cet engagement sans précédent ne peut réussir que si nous jouons collectif. C’est la raison pour laquelle j’appelle l’ensemble de nos territoires à rejoindre la dynamique régionale initiée avec l’Etat. En unissant nos forces et la connaissance de nos territoires, nous aurons un effet démultiplicateur et c’est ainsi que nous permettrons à notre économie de survivre et de rebondir », insiste le président de la Région dans un communiqué.

Il propose une contribution de 2 euros par habitant pour chaque collectivité, « le montant disponible pourrait atteindre 40 millions d’euros », estime-t-il. Les dossiers du fonds Covid Résistance sont co-instruits par la Région et les collectivités. Il viendra en complément du fonds national d’urgence déployé avec l’Etat et pour lequel la Région Sud abonde à hauteur de 18 millions d’euros. « Nous devons pouvoir créer un effet d’entraînement qui permettra de faire survivre notre maillage territorial. C’est l’engagement de tous qui nous permettra de ne laisser personne sur le bord du chemin », conclut Renaud Muselier.

