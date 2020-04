En pleine crise du coronavirus, les dispositifs de soutien aux entreprises se multiplient. En parallèle de la revalorisation du fonds de solidarité du gouvernement à 7 milliards d’euros annoncée mercredi 15 avril, le Département des Bouches-du-Rhône annonce quant à lui la création d’un « fonds territorial d’urgence », voté dans le cadre d’une « séance publique exceptionnelle » tenue le mardi 14 avril par visioconférence . L’institution explique dans un communiqué du 16 avril que ce fonds est « destiné à soutenir la trésorerie des entreprises les plus impactées par la crise ». L’institution précise: « Le Département contribue à hauteur de 35 millions d’euros sur les 40 millions d’euros attribués à ce dispositif exceptionnel ».

Nous nous sommes réunis hier par #visioconférence en #SéancePublique du @departement13 afin de voter des mesures fortes pour limiter l’impact #économique de la crise sur les entreprises et associations du territoire, durement touchées depuis le début de la période de confinement. https://t.co/7U3FVEfsEy — Martine VASSAL (@MartineVassal) April 15, 2020

Un communiqué diffusé jeudi 16 avril par la Ville de Marseille précise les modalités d’octroi de cette aide. « Cette plateforme […] est destinée à soutenir la trésorerie de ces entreprises, qui ont vu leur chiffre d’affaires baisser de plus de 30 % par rapport à l’année dernière. Elle constitue une avance financière remboursable à travers un prêt à taux zéro (PTZ) pouvant aller jusqu’à 2 500 euros par emploi ». On y lit également que « Jean-Claude Gaudin a confirmé sa volonté d’abonder à hauteur de 2 millions d’euros [ce] fonds », précisant que sa gestion sera confiée à « la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence (CCIAMP) en faveur des TPE et PME de moins de 20 employés ».

Ce communiqué évoque enfin un soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence à ce fonds d’urgence, sans plus de précisions. A ce jour, l’autre collectivité dirigée par Martine Vassal (LR) n’a pas communiqué officiellement sur le sujet. Alors que l’épidémie de coronavirus continue de déstabiliser l’économie, reste désormais à organiser la bonne articulation des ces aides entre le niveau national, régional et local.

