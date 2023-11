Provence Tourisme, avec l’aide du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a invité résidents comme touristes, cet été, à porter un nouveau regard sur le port de Marseille en goûtant aux joies de l’Appel du large.

Ce programme a pour thématiques principales : la gastronomie et la mise en lumière des produits locaux, les traditions avec des traversées en bateau ou encore la pétanque et enfin, la transmission avec des visites contées sur le patrimoine maritime ou culturel.

« Fermée au public au lendemain des attentats de septembre 2001, la Digue du Large revit aujourd’hui grâce à la volonté du Grand Port Maritime de Marseille et aux événements organisés par Provence Tourisme, le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence. Je souhaite que les Provençaux puissent à nouveau profiter de ce site emblématique lors de moments festifs et culturels », s’est réjouit Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Face à un bel engouement, Danielle Milon, présidente de Provence Tourisme, a fait le bilan de ce programme : « l’Appel du large résonne encore dans le cœur des 7 000 visiteurs venus fouler ce patrimoine portuaire marseillais durant les quatre mois de son exploitation par Provence Tourisme. La (re)découverte, l’étonnement ou encore l’appropriation de la digue du large le temps d’un événement, ont permis aux résidents et aux voyageurs du territoire de connaître l’Art de vivre en Provence. Il est question ici, par la concrétisation de ce projet, de bâtir les piliers d’un autre tourisme. »

Quelques chiffres du programme « Appel du large » :

4 mois de programmation

7 000 visiteurs

43 événements

Des apéros, des pique-niques, de la musique ont notamment été proposés aux visiteurs

Entre juillet et septembre, les visiteurs ont pu se promener ou flâner aux bords de la Méditerranée. Des tables, chaises et transats étaient disponibles sur place, avec la possibilité d’apporter de quoi se restaurer et de participer à des parties de pétanque improvisées sur les deux boulodromes installés sur la Digue.

Les Apéros de la Digue. (Crédit Photo : A. MARION / Provence Tourisme)

« Les Apéros de la Digue » ont ponctué l’été marseillais. Dans une ambiance de soleil couchant, les visiteurs ont pu déguster des produits locaux. Les amateurs de pique-niques ont, également, pu savourer l’été indien en déjeunant sur la Digue du large, avec une box concoctée par des chefs locaux.

Pique-niques au bord de la Méditerranée. (Crédit Photo : A. MARION / Provence Tourisme)

« Le Grand Banquet » a été organisé le 14 septembre dernier, une immense table était dressée pour un moment hors du temps. L’événement a rassemblé plus de 420 convives autour d’un menu écoresponsable, imaginé par des chefs locaux et engagés sur le territoire.

« Le collectif Borderline » a également concocté des soirées uniques pour l’Appel du large, des centaines de personnes ont eu la chance de fêter cet instant magique sur ce dancefloor posé sur la Méditerranée.

« Des visites culturelles » de Cosquer Méditerranée ou du Musée Regards de Provence, suivies d’une balade à bord du bateau “Ysaé” pour découvrir l’histoire du grand port maritime de Marseille ont été organisées. Une visite contée en bateau par un guide conférencier a eu lieu en partenariat avec le Mucem.