La mairie du 6e et 8e arrondissements de Marseille a annoncé, vendredi 20 octobre 2023, le démarrage de la deuxième phase des travaux de la rue Breteuil, située dans le 6e arrondissement de la ville. Elle devrait s’achever d’ici fin décembre. Ce projet de transformation de l’espace public est réalisé par la Métropole Aix-Marseille-Provence. La seconde phase, qui a commencé durant les vacances de la Toussaint, consiste à créer une large piste cyclable protégée entre les trottoirs et la chaussée, à agrandir le ralentisseur existant en amont de l’école, et à créer de nouveaux passages piétons.

Plan des travaux de la rue Breteuil. (Crédit photo : Mairie des 6e et 8e)

À la suite de l’annonce du lancement de cette deuxième phase des travaux de la rue Breteuil, Olivia Fortin, maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille et Cyprien Vincent, adjoint de quartier, ont pris la parole.

Olivia Fortin : « Dans ce projet, la priorité est la sécurité des piétons en particulier aux abords de l’école, la réduction du bruit et de la vitesse dans cette rue. Les trottoirs seront libérés, sécurisés, et une piste cyclable créée sur une file de circulation régulièrement occupée par le stationnement anarchique et qui était impraticable pour la circulation. Nous optimisons donc la rue pour que chacun trouve sa place sur l’espace public. »

Cyprien Vincent : « L’apaisement de la rue Breteuil, c’est le fruit de 18 mois de discussions et de concertations. Durant les travaux, nous restons en lien avec les commerçants pour les accompagner dans la transformation de la rue c’est pour cette raison que nous passons de 5 places de livraison sur rue à 20 places de livraison dans les rues adjacentes. »

