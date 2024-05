Avec leur plus d’un hectare surplombant l’entrée du Vieux-Port, les jardins de la Citadelle de Marseille situés au fort d’Entrecasteaux, partie haute du Fort Saint-Nicolas, boulevard Charles Livon dans le 7e arrondissement, ont été inaugurés lundi 29 avril par l’association la Citadelle de Marseille.

L’ouverture au public dès le samedi 4 mai n’a pas tardé à démontrer l’attractivité d’un site exceptionnel, fermé au public depuis plus de 360 ans. Quelque 9000 visiteurs ont ainsi franchi les portes de la forteresse désormais prenable lors de ce week-end d’ouverture (5000 samedi, 4000 dimanche). L’objectif est d’atteindre les 215 000 entrées dès cette première année.



Jean-Marc Borello, le président du Groupe SOS, Benoît Payan, le maire de Marseille et les collectivités locales étaient présents lors de l’inauguration. Le but est de réinventer la relation des Marseillais avec le Fort Saint-Nicolas en imaginant avec ces derniers, un tiers-lieu patrimonial de créations et d’innovations.

La Citadelle de Marseille sur le site du fort d’Entrecasteaux (Crédit : Jean-Charles Verchere).

Le Fort Saint-Nicolas a été construit entre 1660 et 1664 sous l’ordre de Louis XIV et il est classé monument historique depuis 1969. L’association la Citadelle de Marseille est chargée de la restauration du site depuis 2020. Elle fait partie de la branche culture du Groupe SOS, groupe de l’économie sociale et solidaire qui est un acteur majeur dans la cohésion sociale et le leader européen dans ce domaine. Acta Vista, spécialisé dans les chantiers de réinsertion dans la rénovation du patrimoine, acteur lui aussi de premier plan du groupe SOS, est engagé sur le Fort depuis 20 ans. Le projet emploie chaque année plus de 400 Marseillais et Marseillaises en situation de fragilité sur le chantier d’insertion et d’éco restauration en partenariat avec BAO Formation, autre entité de SOS Culture, qui forme ces personnes aux métiers du patrimoine.

« Je suis heureux de voir enfin la Citadelle de Marseille ouvrir ses portes aux Marseillais (…) Nous avons accompagné cette résurrection et sommes fiers de la voir aboutir» souligne le maire qui a hérité du choix de la précédente municipalité qui a avait sélectionné en octobre 2018 le groupe SOS lors d’un appel d’offre.

Mathilde Rubinstein, Jean-Marc Borello, Baptiste Rolland, Benoît Payan, Christophe Madrolle et Daniel Gagnon lors de la dernière étape de l’inauguration officielle de la Citadelle de Marseille, le lundi 29 avril (Crédit Enzo Maury)

Afin de mener à bien cette ouverture, la Citadelle a bénéficié de 4,2 millions d’euros d’investissement depuis 2021. Entre 2021 et 2024, le projet a été financé par l’État à hauteur de 1,5 million d’euros et près d’un million par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le département des Bouches-du-Rhône a apporté 50 000 euros en 2022 et la Métropole 150 000 euros en 2024.

« La Citadelle accueille les professionnels, les artistes, les Marseillais et les touristes du monde entier», explique Mathilde Rubinstein, directrice déléguée de la Citadelle de Marseille. Tous sont les bienvenus pour profiter de la vue et du coucher de soleil depuis les jardins aménagés, boire un verre, pique‐niquer, embarquer dans l’histoire passionnante du site, des femmes et hommes qui le restaurent lors d’une visite guidée ou via un parcours sonore, s’intéresser à la vie des sols et des espèces végétales en milieu urbain, aller à la rencontre d’artistes en résidence, et enfin vivre des événements culturels : voir un spectacle, vivre un concert, visiter une exposition à ciel ouvert, ou tout simplement partager un moment de fête !

La Citadelle de Marseille ouvre ses portes aux visiteurs. (Crédit Pâquerette Demotes-Mainard)

« Alors que la flamme olympique est en route vers Marseille, on me glisse dans l’oreille qu’avoir pu aboutir à ce résultat en deux ans et demi, c’est presque en soit une épreuve olympique», lance-t-elle, les cheveux au vent lors des discours de fin de journée. « Les travaux se poursuivent et plus tard en 2025 et 2026, plus haut dans le fort nous comptons ouvrir de nouveaux espaces pour des expériences culturelles et artistiques immersives », ajoute la directrice déléguée. En projet : tour de garde, amphithéâtre extérieur, centre d’interprétation historique, parcours nocturne immersif et numérique…

Les jardins sont ouverts tous les week-ends de mai accompagnés d’une guinguette de 12h à 22h. À partir du 5 juin, ces espaces ouvriront du mercredi au dimanche. L’entrée des jardins et des installations artistiques sont gratuites. L’accès aux autres espaces du fort s’effectue sur visites guidées ou lors d’événements culturels.

