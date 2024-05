À l’occasion de la remise officielle de la flamme olympique à la France, à Athènes, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des Bouches-du-Rhône ont organisé deux jours de fête, les 26 et 27 avril à Marseille, réunissant plus de 25 000 personnes.



Le 7 mai, à la veille de l’arrivée de la flamme à Marseille, les deux institutions vous donnent rendez-vous pour une nouvelle soirée festive et populaire. Au programme : 18h : ouverture des festivités : batucada, échassiers 18h25 : début des représentations de la compagnie Cirquassiène. 20h50 : showcase de Patrick Fiori. 21h30 : grand spectacle unique en France orchestré par le Groupe F avec des centaines de drones.

Infos pratiques :

Des navettes gratuites seront mises à disposition entre le métro Joliette et le Mucem, de 17h à minuit. Les parkings relais Louis Armand, Bougainville, Parc Chanot, Einstein, La Fourragère, Frais Vallon, Gèze, Saint-Jérôme, La Rose, Rond-Point du Prado, Saint-Just, et Teisseire Dromel seront gratuits et ouverts de 16h à 1h du matin.