Encore un week-end prolongé et vous n’avez toujours pas décidé de la façon dont occuper ces trois jours ? Gomet’ vient à votre secours en vous proposant des occupations diverses et variées.

Marseille : arborez vos plus beaux costumes pour le carnaval

Plongez vingt mille lieues sous les mers de l’univers de Jules Verne. Pour l’édition 2023 de son carnaval habituel, la ville de Marseille propose à ses habitants (ou non) de défiler le long du Vieux-port sur le thème “Fantastique Méditerranée”. Un voyage dans le temps auquel vous pourrez participez de 14h à 17h.

Le programme :



> De 14h à 14h30 : Spectacles et animations (Scène devant l’Hôtel de Ville)

> De 14h30 à 17h : Défilé et final (Quai de Rive-Neuve, Quai des Belges, Quai du Port et Hôtel de Ville)

> Plus d’infos sur le site de la Ville de Marseille.

Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques : le 1er festival d’astronomie

Ce week-end et jusqu’au 13 mai, se tient le premier festival d’astronomie. Créé par des astrophysiciens désireux de partager leur passion, des animations grand public, 100% gratuites et en libre accès seront disponibles sur le territoire (Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques). Conférences, visites, observations, l’occasion pour petits et grands d’avoir la tête dans les étoiles.

Observatoire d’astronomie de Marseille

Plus d’informations :



> Programmation du festival

Plongez dans les années 80 avec Roller Disco au Palais de la glisse

Qui n’a jamais souhaité faire un bond dans le passé pour revivre les scènes de Bliss ? Les nostalgiques vont être ravis, puisqu’il sera possible samedi 6 mai de participer à une « Roller Disco géante ». Organisée par le palais omnisport de Marseille et par l’AMSCAS (Actions Sports), vous allez pouvoir patiner de 17h30 à 0h00 sous les rythmes endiablés des années 80. La piste vous attend au Palais de la glisse dès 17h30

Plus d’informations:



> Palais de la glisse : 12 Boulevard F. Bonnefoy, 13008 Marseille

> Récapitulatif de l’événement

16e édition de Tous à l’opéra

Tous à l’opéra revient pour une 16e édition à l’opéra municipal de Marseille. Cette année, le thème retenu est « Imaginaires en construction », l’occasion de proposer des projets originaux tout au long du week-end. Sur son site, Tous à l’opéra assure que ces projets seront innovants, responsables, et contribueront au monde de demain.

Tous à l’opéra revient une nouvelle fois à l’Opéra Municipal les 6 et 7 mai 2023. (Crédit: marie-céline)

Plus d’informations :



> Programmation de l’évènement

Nîmes : les journées romaines en famille

Direction Nîmes et ses Journées Romaines en famille pour revivre au temps de la Guerre des Gaules dans un patrimoine architectural exceptionnel pendant ces trois jours. Au programme : village gallo-romain, ateliers, banquets, démonstrations de combats de gladiateurs, chasse au trésor, “murder party romaine” en escape game, visites théâtralisées des arènes aux flambeaux… et surtout la nouvelle reconstitution historique – Vercingétorix – dans ces mêmes arènes. Plus de 500 reconstituteurs venus de toute l’Europe vous font revivre les célèbres « ludi » ou jeux, comme il y a 2 000 ans.

Plus d’informations :

> Programme détaillé et plan de la ville

8 Mai : un bal patriotique à La Ciotat

En ce lundi férié du 8 mai qui leur est dédié, nombreuses sont les villes qui organisent des événements en l’honneur des soldats de la guerre 1939-1945. N’hésitez pas à vous renseigner. A noter que le Département des Bouches-du-Rhône invite les Ciotadens et les Provençaux à participer au grand Bal patriotique dès 14 h sur l’Esplanade du 8 mai 1945 à La Ciotat. Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sera présente à 14 heures pour le lancement, en compagnie d’Arlette Salvo, Maire de La Ciotat.