Le port de Marseille dévoile des résultats semestriels en demi-teinte pour le premier semestre 2023 : d’un côté, l’activité portuaire constate une forte baisse des trafics de vracs solides (-23%) et des marchandises diverses (-18%). De l’autre, les trafics de passagers et de vracs liquides sont en légère augmentation (entre 1 et 2%). Globalement, entre janvier et juin 2023, le port a traité 35 millions de tonnes de marchandises, soit 3 MT de moins qu’en 2022 à cette même période.

« Malgré la transformation structurelle du marché, avec notamment une envolée des prix des matières premières, nous pouvons nous réjouir de quelques solides performances, telles que l’importante hausse du nombre de voyageurs accueillis au premier semestre 2023 ou le maintien du trafic de voitures neuves. Nous allons poursuivre la transformation du port, en continuant notamment à diversifier nos trafics, développer nos lignes maritimes et décarboner nos activités », assure Hervé Martel, le président du directoire du port.

La plus forte baisse d’activité de ce premier semestre concerne le trafic de vracs solides qui a diminué de 23% en raison de « la décarbonation des industries, de la baisse de la consommation, de l’augmentation des matières premières », énumère l’institution dans un communiqué. Le trafic de marchandises diverses a également baissé de 18%, résultant d’une baisse de l’activité conteneurs qui est passée de 800 000 EVP au premier semestre 2022 à 700 000 EVP au premier semestre 2023. Au total, le trafic de conteneur a diminué de 15% entre les premiers semestres de 2022 et 2023.

Les trafics de vracs liquides et de passagers en légère hausse

Le trafic de vracs liquide reste l’activité la plus porteuse pour le port, représentant la moitié de son activité. Ce trafic a augmenté de 2% avec 21 millions de tonnes échangées. « Les imports de pétrole brut ont renoué avec la croissance tandis que le GNL a limité son retard (-5%) et que les volumes de produits raffinés ont progressé (+19%). Particulièrement impactée par les mouvements de grève en début d’année, cette filière a connu une croissance fulgurante au mois de juin 2023 avec une croissance de +34%, rattrapant ainsi son retard. », explique le port.

Le trafic de passagers s’est aussi stabilisé (+1%) atteignant 1,5 million de personnes notamment porté le dynamisme avec la Corse (+10%). Les réservations de la saison estivale devraient augmenter ces résultats grâce à « des taux de remplissage optimaux ».

