Compte tenu de la fermeture de certaines frontières, l’Aéroport Marseille Provence a fermé la plupart de ses terminaux à partir du mercredi 18 mars. « Les vols intra-domestiques et intra-Schengen sont fortement réduits, voire supprimés, à la réserve de vols dédiés aux rapatriements. L’activité du fret est quant à elle vouée à rester globalement stable, de jour comme de nuit », indique l’aéroport dans un communiqué.

La plateforme décide donc de regrouper toutes ses opérations sur le hall B du terminal 1, les autres accès sont progressivement fermés (terminal 2, terminal 1 hall A). « Aéroport Marseille Provence a engagé une large réorganisation, imposée par les contraintes inhérentes à la pandémie de Covid-19, et en s’inscrivant dans une démarche responsable de gestion des passagers dans le respect des règles de sécurité et de sûreté du transport aérien », se justifie l’aéroport. Il va concentrer une bonne partie de ses activités au bon déploiement du système de santé exceptionnel Covid-19, en permettant la circulation continue et optimisée des matériels et équipes portant assistance à la population française, entre les hôpitaux et services d’urgence du territoire.

Toute les plateformes aéroportuaires du pays ont suivi la démarche. Celui de Nice a annoncé la fermeture de son terminal 1 le même jour et Roissy Charles de Gaulle a suivi jeudi 19 mars avec l’arrêt de trois de ses terminaux.

