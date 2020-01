Share on Facebook

Lundi 6 9h - Marseille, La Coque. Le cluster Medinsoft mobilise Jaguar Network et Epitech Marseille autour des enjeux environnementaux et de l’habitat au travers d’une expérimentation imaginée par les équipes de Jaguar Network dans le cadre d’une démarche de développement éco-responsable : « Le Sprint One Week » Le 6 janvier 2020, à 9h00, le Sprint…