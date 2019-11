Favori du scrutin, Eric Berton, le vice-président à l’innovation d’Aix Marseille Université, à la tête de la liste Pair, arrive en tête après les élections des 27 et 28 novembre. Les étudiants et personnels d’Aix-Marseille Université ont voté pour élire leurs représentants au sein de trois instances : le conseil d’administration, la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire.

Les membres des trois conseils étant donc renouvelés, l’élection du président de l’université se tiendra le lundi 6 janvier 2020, lors de la première séance du nouveau conseil d’administration en présence des représentants des personnels et étudiants élus et des personnalités extérieures. Le nouveau président d’Aix-Marseille Université nommera ensuite les membres de la nouvelle gouvernance d’Aix-Marseille université. Les taux de participation sont les suivants : 65,63% pour les personnels, 13,12% pour les étudiants.

Liste Pair : 11 sièges sur 16

Eric Berton, qui menait la liste Pair, est bien placé pour succéder à Yvon Berland, l’ex-président qui a quitté ses fonctions fin août. Il arrive largement en tête dans les collèges A et B de votants (personnels). Sur les 16 sièges à pourvoir au conseil d’administration d’Amu, la liste Pair menée par Eric Berton en obtient 11.