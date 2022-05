Lundi 16 mai

17h30 : conférence de presse de présentation de l’IES Business School Provence-Arles qui propose des formations dans les domaines du marketing, de la communication, du management, des ressources humaines, des banques et assurances

Hôtel de ville d’Arles

Mardi 17 mai

9h30 – 18h30 : colloque international sur les tiers lieux culturels organisé par la Friche de la Belle de mai et l’Agence Française de développement (AFD)

Friche de la Belle de mai, 41 rue Jobin, Marseille

9h45 : signature d’un protocole entre le CNRS et la Région Sud, suivi d’un point presse avec Renaud Muselier et Antoine Petit, directeur général du CNRS

Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde, Marseille

19h : inauguration du nouveau local et lancement de campagne d’Alexandra Louis, candidate Ensemble investie dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône

206 avenue de la Rose, 13013 Marseille

19h : lancement de la campagne de Claire Pitollat, candidate Ensemble investie dans la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône

L’Equinoxe, 142 avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille

Mercredi 18 mai

8h45 : Aix-Marseille Université accueille sur son campus Schuman le colloque de l’accueil des étudiants internationaux de Campus France, du 18 au 19 mai. Inscriptions et programme.

Campus Aix-en-Provence, site Schuman, 29 avenue Robert Schuman

9h : Onatera, entreprise spécialisée dans la vente de compléments alimentaires (voir nos précédents articles), inaugure sa boutique sur Aix-en-Provence autour d’un petit déjeuner « healthy »

12-14 rue du Maréchal Foch, Aix-en-Provence

14h : conférence de presse de Najat Akodad, candidate investie par la majorité présidentielle dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône.

Bar glacier “Le Métropole”, 2 place Gabriel Peri, 13001 Marseille

14h-18h : forum de l’emploi organisé par McArthurGlen avec près de 25 enseignes participantes

Stadium de Miramas

20h30 : diffusion sur la chaîne LCP du documentaire « Juges et patrons, un an au tribunal de commerce de Marseille

A visionner via ce lien

Jeudi 19 mai

10h : journée « Les pros de l’immo » organisée par le syndicat immobilier Unis

Orange Vélodrome, Marseille

11h15 : conférence de presse “Nos artisans”, notre Région d’abord” en présence du président de la chambre des métiers de l’artisanat de Région (Cmar) Yannick Mazette et d’Isabelle Campagnola-Savon, conseillère régionale et présidente de la commission entreprises – artisanat et commerce – économie sociale et solidaire, économie circulaire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Siège de la CMAR, 5 bd Pèbre 13008 Marseille

14h30 : présentation du festival Iminente @Marseille qui aura lieu les 20 et 21 mai. Plus d’infos.

Esplanade du J4, Marseille

18h : cérémonie des 20 ans de Mobiklasse.de organisée par le Centre Franco-Allemand de Provence et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse

Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence

Vendredi 20 mai

8h35 : régate des écoacteurs organisée par les Earthship Sisters

Rendez-vous le matin sur le Vieux-Port

18h30 : soirée annuelle des prestations de serment des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ordre des Architectes PACA, 12 bd Théodore Thurner, 13006 Marseille