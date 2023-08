Les services du Département des Bouches-du-Rhône annoncent vendredi 11 août la réouverture de la route de la Gineste (D5559) ce vendredi 11 août pour tous types de véhicules jusqu’aux 19 tonnes.

Mais cette réouverture est assortie, comme pressenti la semaine dernière, de la mise en place d’une circulation alternée par feux tricolores.

A la suite de la chute d’un bloc rocheux de plusieurs tonnes sur la chaussée, ayant provoqué son effondrement partiel le vendredi 27 juillet, la circulation était interdite entre Marseille et Cassis dans les deux sens sur plus de 6km.

Après la chute du bloc rocheux, la direction des routes du Département des Bouches du-Rhône a entrepris une inspection et des travaux de confortement de la falaise pour éviter un nouvel éboulement. Ces travaux se sont achevés le 8 août 2023. Des sondages ont ensuite été effectués pour confirmer la bonne tenue de la partie de la chaussée explique un communiqué du Département des Bouches-du-Rhône.

Les résultats de ces sondages obtenus le 10 août 2023 confirment la possibilité d’ouvrir la route avec mise en place d’une circulation alternée, en ne maintenant qu’une file de circulation côté falaise et en interdisant la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes. Les équipes de la Direction des Routes du Département ont mis en place ce matin les dispositifs de balisage et la signalisation réglementaire pour rouvrir la route le plus tôt possible.

Cette route classée à grande circulation est aujourd’hui rouverte pour tous les véhicules jusqu’à 19t, avec la mise en place d’une circulation alternée par feux tricolores. Les usagers de la route sont invités à la prudence et à respecter la signalisation mise en place sur ce secteur.

Réouverture complète de la route de la Gineste : « Les études de solutions de réparation sont en cours »

« Concernant la réouverture totale de la route, il n’est pas à ce stade possible de donner de délai : la structure de la chaussée est en effet très ancienne et le mur qui la soutient a été très endommagé par l’éboulement. Les études de solutions de réparation sont en cours » conclut le Département.

