De la commune de La Londe-les-Maures dans le Var, située à quelques encablures d’Hyères, jusqu’au fort de Brégançon, la résidence présidentielle où Emmanuel Macron séjourne à nouveau en ce début août 2022, prenez la route, le sentier ou le bateau… A n’en pas douter, c’est l’une des plus belles balades dans la région Provence Alpes Côte d’Azur qui n’en manquent pas.

La route sinueuse, étroite, oblige à ralentir sa vitesse comme pour nous dire de profiter du paysage majestueux, en pente douce vers la mer, riche de vignobles prestigieux où se mêle une nature luxuriante composée de pins, de lauriers, d’oliviers ou encore d’eucalyptus et de chênes lièges.

Le Fort de Brégançon se découvre au fil des plages depuis le sentier du littoral (Crédit Gomet’/JFE)

La traversée de 6,5 km, depuis le Clos Mireille du Domaine Ott jusqu’à la plage de Cabasson, que l’on aimera encore plus parcourir à vélo, nous promène à travers de grands domaines qui s’étalent sur les collines descendantes jusqu’aux plages se sable fin. L’escapade vaut tout autant pour les riches étapes oenotouristiques qui ponctuent les lacés de la D42A que pour son sentier du littoral, à la fois sauvage et tellement bien entretenu et préservé.

Le domaine du Château de Brégançon propose depuis six ans des soirées jazz Apérosé. Un must si vous séjournez dans le coin (Crédit Gomet’JFE)

Après le Fort de Brégançon, on aimera prolonger l’escapade vers le Cap Bénat et sur le bord de jusqu’au Camp du Domaine qui signale l’arrivée à Bormes-les-Mimosas.

De clos Mireille (Domaines Ott) à la plage de Cabasson devant le Fort de Brégançon, 7 km de rêves… (Crédit Google map)

