Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Aubagne : L’Andalousie s’invite au pays de Marcel Pagnol

Crédit : Les automnales flamencas 2023

Un vent d’Andalousie souffle à Aubagne ce week-end. Samedi soir, à 20h30, au théâtre Comoedia, les automnales flamencas font leur grand retour. Pour cette troisième édition, Juan Carmona et son équipe invitent les danseurs, la camarguaise Fabia et Josele Miranda accompagnés par les guitares de Manuel Gomez et Paco Carmona et le chant de Cristo Cortes et Pedro Gomez. La première partie est assurée par les élèves du Conservatoire de la ville spécialisés en guitare flamenca, de Juan Carmona. Emotion garantie.

Informations complémentaires : tarifs de 8 à 25 euros, voir le site du Comoedia d’Aubagne

Arles : Salon Provence prestige

Crédit : Salon provence prestige Arles

Direction Arles ce week-end pour le grand retour du Salon Provence prestige, le salon de l’art de vivre en Provence. Impulsé depuis 1994 par la Chambre d’industrie et de commerce du Pays d’Arles, le salon laisse place à plus de 150 exposants artisans et producteurs camarguais et provençaux présenteront leurs produits, traditions et savoir-faire. Quatre univers sont représentés : la mode, la gastronomie, la maison & décoration, et la culture & les loisirs. Véritable temps fort pour la ville d’Arles, le Salon Provence prestige permet de préparer au mieux les fêtes de fin d’année.

Ce week-end à partir de 10h30, des ateliers créatifs sont proposés aux enfants. Ambiance musicale également au rendez-vous !

Informations complémentaires : ARLES – PALAIS DES CONGRÈS, 22 Avenue 1ère division France Libre / Tarifs : 7 euros (5 euros de 12 à 18 ans et 3 euros pour les groupes à partir de 20 personnes). Pendant la durée du salon, le billet d’entrée donne droit gratuitement à la découverte du musée de la Camargue, et à des tarifs réduits pour le musée Réattu, le museon Arlaten et le MDAA (musée de l’Arles Antique)

Istres : grand défilé de la transhumance, fête des bergers & des traditions

Crédit : Ville d’Istres

Un week-end provençal vous attend également à Istres avec le grand défilé de la transhumance et la fête des bergers et des traditions ! On vous donne le programme :

Samedi 25 novembre à 12h : repas-spectacle des Bergers avec animation par des groupes folkloriques à la Halle Polyvalente de la commune.

Dimanche 26 novembre : messe provençale à 9h30 au domaine de Sulauze prononcée par le père Eric Jacoulet puis procession sur le domaine jusqu’à la chapelle Sainte Madeleine avec les gardians, tambourinaires et groupes folkloriques. A 14h, grand défilé de la transhumance en centre-ville avec plus de 3 000 moutons, chèvres du Rove et ânes de Provence de la bergerie de Christian Trouillard du domaine de la Massuguière, accompagnés par les bergers de la Crau, de la Carreto ramado de St Remy-de-Provence (charrette fleurie) ainsi que de nombreux autres attelages, véritable marée de chèvres ! A 16h15, le spectacle de clotûre aura lieu dans la Halle polyvalente assuré par les groupes du défilé. Gratuit.

Informations complémentaires sur le site de l’office de tourisme de la ville d’Istres

Marseille : “J’innove”, le grand événement métropolitain de l’innovation

Crédit : Métropole d’Aix-Marseille Provence

[ANNULÉ en raison des conditions météorologiques.] Samedi 25 novembre de 14h à 22h, rendez-vous au J4 de Marseille pour célébrer l’innovation sous toutes ses formes. Un village de l’innovation regroupant plus d’une vingtaine d’acteurs de l’innovation proposera gratuitement des activités ludiques présentant les solutions de demain dans les domaines de la tech, de la culture, du sport ou encore de la mobilité. Au programme : réalité virtuelle, e-sport, expériences immersives, animations artistiques et musicales, ballades en bateau commentées à bord du Hélios, tables-rondes sur l’agriculture … il y a en aura pour tous les goûts ! A partir de 18h jusqu’à la fermeture, un grand spectacle d’arts numériques illuminera le J4 ! Entrée libre.

Vitrolles : à vos marques, prêts ? plantez !

Crédit : Ville de Vitrolles

Dimanche, les Vitrollais et riverains sont appelés à une plantation participative citoyenne. Les intéressés sont invités à arborer les berges des ruisseaux situés au parc du Griffon. 3 000 arbres devraient être plantés sur les bords du Bondon et du Ravin d’Aix. La plantation est ouverte à tous, et sera l’occasion de célébrer les nouveaux-nés de l’année à Vitrolles ! L’opération Un arbre Une naissance propose aux familles de baptiser au nom de leur enfant les arbres plantés, « les familles sont donc invitées à venir planter l’arbre qui portera le nom de leurs enfants devenant ainsi parrains des arbres plantés dans la commune où ils sont nés. Ce geste symbolique contribuera à l’élargissement du patrimoine arboré de la ville » précise la Ville de Vitrolles. L’inscription est gratuite auprès de l’état-civil au moment de la déclaration de naissance.

Informations complémentaires : Dimanche 26 novembre de 9h à 13h au parc du Griffon, RDV au niveau de la tyrolienne, à côté du Fit Park/Entrée depuis la RD9. Renseignements au 04 42 77 91 66.

Tout-Schuss, les Alpes du Sud débarquent à Aix-en-Provence !

Crédit : Tout Schuss Aix-en-Provence

Un vent d’air frais souffle ce week-end à Aix. Samedi et dimanche, l’événement Tout schuss organisé par La Provence fête cette année sa 9e édition. Événement ludique, sportif et collectif, Tout schuss propose un programme d’animations en continu de 10h à 18h (jusqu’à 17h dimanche), place François Villon, au programme : patinoire, déambulation de mascottes, animations stations, jeux concours, dégustations, initiation ski pour les enfants, piste de luge… 13 stations de ski des Alpes du Sud ainsi que les centres nordiques des Alpes de Haute-Provence seront présents, avec les écoles de ski, les hébergeurs, équipementiers et producteurs locaux. Le temps d’un week-end, en plus des animations, les visiteurs bénéficieront d’offres spéciales et réductions pour un séjour hivernal à la montagne ! Entrée libre.

Plus d’informations sur le site de l’événement