Ils réunissent leurs expériences et connaissances pour lutter pour la préservation du patrimoine provençal et monégasque. Les membres fondateurs d’Avenir, culture et patrimoine ont présenté lundi 20 novembre à l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence, la ligne directrice de leur nouvelle association et ont annoncé l’organisation de leur premier événement annuel, « les trophées du patrimoine et tourisme ».

Composée de Vianney d’Alançon et Frédéric de Lanouvelle (Rocher Mistral), Nicolas Doyen (adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine de la Ville de Grasse), Marjorie Gauthier-Deblaise (directrice digital Richardson), Bruno Henri-Rousseau (consultant Villa Ephrussi) et Juliette Raux (en charge du mécénat pour le Musée océanographique de Monaco), l’association s’est donné pour mission de rassembler ceux qui font le patrimoine et la culture et de récompenser les initiatives en faveur à la création artistique, à la restauration et à la sauvegarde du patrimoine régional provençal et monégasque. Avenir, culture et patrimoine se compose des membres fondateurs, d’un comité de parrainage acteurs du secteur de la culture, du patrimoine, du tourisme et des médias, de partenaires et d’un jury d’une dizaine de personnalités.

Cinq trophées à la clef et un rendez-vous en mars 2024

ACP annonce déjà son premier événement, prévu le 23 mars 2024 à l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence, la remise de cinq trophées patrimoine et tourisme à dotation pouvant aller jusqu’à 20 000 euros. Le grand trophée, à dotation la plus importante félicitera une initiative de restauration d’un monument historique. Le patrimoine “vivant”, récompensera une création culturelle ou artisanale qui s’inscrit dans le patrimoine et le tourisme. Le jury remettra également un prix pour une action en faveur du patrimoine naturel (préservation). Un site en ligne patrimonial et touristique se verra aussi distinguer pour sa capacité à rayonner sur le digital. Enfin, le dernier trophée “coup de coeur” couronnera une action, une création ou une retauration. L’appel a projet se termine le 20 février 2024, pour candidater tout intéressé peut se rendre sur le site d’ACP.

Pour le moment, seulement le CRT (Comité régional de tourisme) de la région PACA a été annoncé comme partenaire de la remise des trophées. Représenté lors de l’inauguration de l’association par Loïc Chovelon, directeur du CRT, l’organisme salue l’initiative, « le patrimoine est la deuxième activité choisie par les touristes, c’est donc fondamental pour l’attractivité de la région de mettre en valeur ce volet ». Ainsi, le CRT s’associe à l’ACP pour la désignation et le financement « des meilleurs élèves » de la région.

