Ce week-end s’avère haut en couleurs, surtout pour les étudiants : salon et distribution étudiante. Au niveau culturel, vous pourrez retrouver des pièces de théâtre, des festivals ou encore des concerts.

[Théâtre] Animal, danser avec le vivant à Aix-en-Provence

La pièce épique de haute voltige sera jouée par le Théâtre du Centaure au Grand Théâtre de Provence, les 25 et 26 novembre. La dernière création de Manolo Bez et Kaori Ito « Animal, danser avec le vivant » est l’histoire d’une connexion organique entre le cavalier et sa monture dans une chorégraphie fantastique, entre le rêve et la nature. Un ballet majestueux, époustouflant de poésie, où s’apprivoisent les corps puissants des chevaux à celui d’un homme enclin à se laisser guider, jusqu’à ne former plus qu’un. Aux sons des percussions et de la guitare, sur un sol blanc dépouillé, le cavalier enfourche tour à tour ses quatre magnifiques bêtes noires et s’élance.

Informations utiles

Vendredi 25 nov. 2022 à 20h, Grand Théâtre de Provence

Samedi 26 nov. 2022 à 20h, Grand Théâtre de Provence

Tarif : 10 à 37€



Réservations au 08 20 13 20 13

> Plus de détails ici

[Marché de créateurs] Une joyeuse bande de créateurs à Marseille

Affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Une invitation à mieux consommer, à prendre le temps, à découvrir des créateurs et artisans, à s’octroyer un moment de détente et à déguster de bonnes choses ! C’est ce que vous retrouverez au marché des créateurs de Samedi Cinq les 25, 26 et 27 novembre à Marseille chez Solarium.

Solarium est un lieu récréation, un lieu de vie et d’échanges pluridisciplinaires autour de l’art et de la culture avec la mise en lumière des talents de la scène marseillaise. Trois jours pour découvrir des pépites marseillaises, prendre soin de soi, se restaurer, découvrir, sentir, tisser des liens…

Le plus : « Les moments artistiques », où pendant quelques heures chaque jour ont lieu des exclusivités et des rencontres uniques avec les créatrices.

Informations utiles

Sur entrée libre

> L’intégralité du programme



Solarium

40 boulevard de la Liberté

13001 Métro Les Réformés



25 Novembre : 17h-21h

26 Novembre : 11h – 20h

27 novembre : 11h – 18h

[Salon] Samedi, le salon de l’étudiant d’Aix-en-Provence

Affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Aix-Marseille Université participe au salon de l’étudiant d’Aix-en-Provence pour la première fois installé à l’Arena du Pays d’Aix. Des conseillers du service universitaire d’insertion et d’orientation, des enseignants-chercheurs et des étudiants aideront les lycéens à construire leur projet d’études supérieures à l’université. L’ensemble des domaines de formation y sera présenté : arts, lettres et langues et sciences humaines, droit et sciences politiques, économie et gestion, santé, sciences et technologies, et le secteur pluridisciplinaire (IUT et INSPE). Cinq conférences sont au programme.

Informations utiles

Samedi 26 novembre 2022 de 9h à 17h

Arena du Pays d’Aix

1955 Rue Claude Nicolas Ledoux

13290 Aix-en-Provence



Entrée libre et ouvert à tous. Inscription gratuite et obligatoire.

> Téléchargez votre invitation ici

[Musique] Une nuit du Jazz à Saint-Mitre-les-Remparts

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Le pianiste Simon Bolzinger parcourt depuis vingt ans les musiques traditionnelles méconnues d’Amérique du Sud. Le Vénézuela, le Brésil, Cuba, le Pérou et l’Argentine sont autant de sources d’inspiration et de découvertes harmoniques passionnantes. Accompagné de ses fidèles compagnons de route, il alterne joyeusement joropos virtuoses et tonadas mélancoliques, rumbas ancestrales et chants sacrés pour un concert aux harmonies jazz et aux grooves intemporels. L’écriture de la saxophoniste Sophie Alour, qui sera aussi présente samedi, est la promesse d’un ailleurs aux accents multiples. Dans son tout nouvel album, c’est à un tour du monde qu’elle nous convie, puisant une inspiration puissante en Orient notamment avec la présence inspirée d’Abdallah Abozekry au saz et au chant.

Le jazz est toujours le maître de la danse mais il se pare ici d’effluves joyeuses de safran, d’émeraude… et s’évade, nous emportant loin, au-delà de toutes les frontières.

Informations utiles

Samedi 26 novembre à 20h



La Manare

Place de la Manare

13920 Saint-Mitre-les-Remparts



Informations et billetterie à Saint-Mitre Informations

Durée 3h avec une collation offerte

Tarif plein 20€ réduit 15€ enfant – 18 ans 10€

[Lecture] Un festival du livre à Marseille

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Le Festival du Livre se déroulera au Parc Chanot le 26 et le 27 novembre 2022. Chaque année, c’est près de 10 000 personnes qui s’y retrouvent pour rencontrer leurs auteurs préférés. Cet évènement annuel est organisé par l’association Parlez-moi d’un livre. Cette année, le festival accueillera environ 80 auteurs. Ils présenteront leurs dernières oeuvres et feront des séances de dédicaces afin de rencontrer leurs lecteurs.

Informations utiles

Samedi 26 Novembre 2022 de 10h à 19h

Dimanche 27 Novembre 2022 de 10h à 18h



Parc Chanot

13008 Marseille



Sur entrée libre

> Plus de détails

[Précarité étudiante] Distribution samedi à Coco Velten

Photographie d’une distribution étudiante. (Crédit : DR)

L’association Cop1 – Solidarités Etudiantes organise sa deuxième distribution étudiante, après la première qui avait suscité beaucoup d’intérêt. Le but de l’association est de lutter contre la précarité étudiante et les effets de l’inflation. 230 paniers de fruits, légumes, produits frais, secs, boissons et produits d’hygiène seront distribués gratuitement.

Informations utiles

Samedi 26 novembre de 11h à 13h dans les locaux de Coco Velten



Coco Velten

16 Rue Bernard du Bois

13001 Marseille

[Concert] Animals Industry au Dock des Suds

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

La « meute » d’Animals Industry fête son premier anniversaire. Une nuit d’amour brutale qui rassemble dans la pénombre tous ceux qui vivent avec passion les BPM à grande vitesse. Animals Industry sait comment fêter un anniversaire : deux salles, onze artistes, beaucoup trop de sons pour une expérience des plus immersives. Amateurs de techno, ne ratez pas l’occasion !

Informations utiles

Samedi 26 novembre de 23h45 à 8h



Dock des Suds

12 rue Urbain V

13002 Marseille



18€ (pas de billetterie sur place)