La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) a co-organisé, avec l’Ordre des avocats du Barreau de Marseille et le Conseil régional de l’ordre des experts comptables, la cinquième édition du Business Transfer Forum, mardi 22 novembre, au Palais de la Bourse. Cet événement dédié à la reprise et à la transmission d’entreprises a permis de mettre en relation près de 200 cédants et repreneurs d’entreprises, et d’apporter des conseils d’experts.



En 2023, près de 28% des entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur seront concernées par la question de la transmission. Elle contribue au maintien des emplois locaux, un enjeu essentiel à l’échelle de la région. La problématique de la cession et de la reprise d’entreprise est donc primordiale pour la Chambre. Elle se positionne en tant que facilitatrice de contacts entre cédants et repreneurs, notamment en organisant l’événement Business Transfer Forum.

Quels avantages à reprendre une entreprise ?

La reprise d’entreprise est une option intéressante dans le cadre d’un projet entrepreneurial. Il s’agit en effet d’un processus économique plus rapide que la création de société. Une fois la « bonne affaire » trouvée, la reprise procure immédiatement un revenu, du fait de la continuité de l’activité. En disposant déjà d’une clientèle et des équipements nécessaires à l’activité économique, elle représente également un investissement moins lourd qu’une création. De plus, les chances de décrocher des crédits bancaires pour réaliser de nouveaux investissements augmentent.

