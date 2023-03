Qui dit premier dimanche du mois, dit musées gratuits ! Découvrez notre sélections de visites culturelles pour en profiter dans notre agenda pour ce premier week-end d’avril.

[Exposition] Le vernissage de « Je est un autre »

A partir de dimanche, il sera possible de découvrir l’exposition « Je est un autre », pensée par les artistes Marcella Barceló, Cécilia Granara, Pauline Guerrier et Inès Longevial, au Château Lacoste. Vous pourrez rencontrer les artistes à l’occasion du vernissage organisé ce dimanche 2 avril à partir de 15h, autour d’un verre de vin …

Billetterie en ligne

[Exposition] Le Frac hors les murs et Voyons voir à Terra Rossa

Le Fonds régional d’art contemporain s’exporte à la maison de la céramique « terra Rossa » à Salernes. Jusqu’au 14 mai, découvrez l’exposition « Aussi rêvent les arbres » qui regroupe les oeuvres du sculpteur et céramiste Maël Gros, mêlées à des oeuvres d’autres artistes issues de la collection du Frac. L’artiste a été invité à employer des savoir-faire ancestraux liés à l’argile en vue de créations artistiques contemporaines

Infos pratiques et billetterie

[Évènement] « Break and Business » revient le 1er avril

Les chefs d’entreprise aussi ont le droit de se détendre. C’est la philosophie de l’événement « Break and Business » organisé par la Confédération des petites et moyennes entreprises des Bouches-du-Rhône (Cpme13). L’occasion de prendre soin de soi et de découvrir différents outils et méthodes efficaces pour être plus performant toute l’année.

Espace Confluence

rue Jean Ferrat

13390 Auriol

De 16h30 à 23 h

[Salon] Retrouvez la fête des voyages au parc Chanot

La 1ère édition de La Fête des Voyages se tiendra les 1er et 2 avril prochains au Parc Chanot, à Marseille. Entièrement gratuit, ce salon grand-public attend pendant tout le week-end près de 5 000 visiteurs. Une trentaine d’exposants feront découvrir les dernières destinations et tendances à la mode, en France comme à l’étranger, dans un contexte placé sous le signe de la reprise du tourisme et des vacances. A noter que le consul de S ão Tomé et Principe, Jean-Pierre Bensaid, profite de l’événement pour lancer avec la complicité du maître pâtissier chocolatier marseillais Christian Tringa la création d’une verrine composée 3 mousses au chocolat, noir, au lait et blanc, d’une teneur globale de 49% de cacao pure origine de São Tomé et Principe, d’où le “49.3” chocolats, clin d’oeil à l’actualité politique française. Le lancement de la gourmandise savoureuse aura lieu samedi 1er avril à 14h30 Hall 8. Il ne s’agit pas d’un poisson d’avril ! La vente de ces verrines au prix de 2€ sera au bénéfice de la Fondation Micondo, projet de développement solidaire à São Tomé.

Du 1er au 2 avril au Parc Chanot

Rond-Point du Prado, Marseille (8e)

Inscription et infos

[Verdure] Fête des plantes et des fleurs à Allauch

C’est un week-end qui fleure bon le printemps à Allauch ! La commune accueille durant deux jours sa 24e édition de la fête des plantes et des fleurs, de 9h à 18h. Toute la journée, horticulteurs, pépiniéristes et fleuristes vous donnent rendez-vous sur leur stand pour prodiguer leurs conseils botaniques afin de décorer vos jardins ou balcons. De quoi en prendre de la graine en matière de jardinage !

Allauch

De 9h à 18h

Accès libre

[Magie] Fête de la magie

Pour les magiciens en herbe, c’est à Toulon qu’il faut être ce week-end ! Le festival mondial de la magie fait de la commune la première étape de sa tournée européenne. Durant deux heures, illusionnistes et enchanteurs vous feront tourner la tête !

Zénith de Toulon

Séance à 15h

Programme et infos

Lien utile :



> Nos rubriques sorties et loisirs