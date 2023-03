Gomet’ vous propose un programme hétéroclite : une ballade dans l’arrière pays d’Aix, un vide dressing ou un hammam à Marseille, une exposition à Arles…

[Formation] Salon de l’apprentissage au parc Chanot

Ce samedi 4 mars, le parc Chanot vous ouvre ses portes pour le salon de l’apprentissage. Vous êtes au collège, au lycée ou demandeurs d’emploi ? Profitez de la présence des représentants de nombreuses formations et d’étudiants : autant de conseils personnalisés sur les choix d’études ou de formations. Notez qu’un salon virtuel sera ouvert jusqu’au 8 mars 2023 pour retrouver tous les exposants. Tout le mois de mars la FNADIR organise en parralèle des portes ouvertes pour les CFA.

Parc Chanot

Palais de l’Europe,

Rond-Point du Prado

13266 Marseille

[Balade] Découvrez le plateau de Bibémus

Dans son guide, Provence Tourisme propose beaucoup de belles balades notamment celle de six kilomètres sur le plateau de Bibémus. Prenez 1h45 en famille ou entre amis pour arpenter les sentiers jusqu’à la Sainte-Victoire, cette montagne qui a tant fascinée le peintre Paul Cézanne. Au départ du village du Tholonet, traversez la piste qui monte en zigzag dans la roche rouge pour tomber sur le plateau de Bibémus.

Poursuivez ensuite la balade au niveau des deux piliers en pierre de Bibémus en suivant la piste jaune pointillé puis jaune pour atteindre le barrage Zola. Marchez ensuite jusqu’à une ancienne maison restaurée qui servait d’habitation lors de la construction du barrage puis rejoindre la piste de roche rouge pour revenir à votre point de départ.

[Exposition] « Coups après coups » au Musée Réattu de Arles

Le musée Réattu, musée des Beaux-Arts et d’art contemporain de la ville d’Arles, organise l’accrochage de l’artiste Annabel Aoun Blanco. Son travail de photographe et vidéaste plasticienne se fonde sur une dynamique de va et vient faisant émerger une notion de « boucle », entre la mémoire et l’oubli, l’apparition et la disparition, le blanc et le noir, le solide et le liquide, la photographie et la vidéo. Profitez de cette visiter pour déhambuler dans les rues authentiques de la cité arlésienne.

Musée Réattu

10 Rue du Grand Prieuré

13200 Arles

[Détente] Profitez d’une bulle de sérénité au Hammam Eden

Lorsque vous entrez dans le Hamman Eden, une odeur de fleur d’oranger flotte au milieu des huiles essentielles. La patronne vous reçoit en petit comité pour que chacun puisse prendre le temps nécessaire. Fille de parents marocains qui avaient déjà un hammam, elle a voulu transmettre ce savoir-faire à Marseille. En descendant les escaliers, une grande salle vaporeuse vous attend : le savon noir est à disposition avant de procéder au gommage (vous en avez tous besoin!). Ensuite, demandez une enveloppe à l’agile selon vos envies. Si vous avez le temps et les moyens, testez le massage du dos. Petite musique, gentillesse et douceur : les masseuses sont au petit soin. Elles vous proposerons un bon thé à la menthe avec une petite pâtisserie dans la salle de repos. Le rapport qualité-prix est parfait. Foncez !

Hammam Eden

18 Bd Garibaldi

13001 Marseille

[Shopping] Les Réformés organisent un vide dressing au rooftop de l’Artplexe

Le rooftop du grand cinéma de la Canebière se transforme en vide dressing dimanche 5 mars à partir de 11h30 jusqu’à 18h30. C’est le moment de faire du tri dans vos affaires. Triez, donnez, puis rachetez en circuit court à Marseille. L’entrée est gratuite et accessible à tous !

Artplexe

125 La Canebière

De 11h30 à 18h30

[Table] Savourez le Pakistan au cours Julien

Adnan Bhatti a quitté son pays natal en 1986, le Pakistan, pour créer son restaurant O’Pakistan à Marseille en 1989. La décoration est typique, de rouge et d’or. L’ambiance feutrée attire la clientèle. Sa notoriété n’est plus à faire. O’Pakistan ravit les papilles des Marseillais depuis près de 40 ans. Au menu : Nan, samossas, de délicieux thalis, un assortiment de plusieurs plats sélectionnés par le chef pour vous faire découvrir la cuisine indo-pakistanaise. Pensez à réserver, le restaurant affiche souvent complet le week-end.

