Si un rond ne rentre pas dans un carré, un ovale peut très bien s’implanter dans un rectangle…. C’est précisément ce qu’Arnaud Castagnède s’apprête à faire au Cloître (13e), un ancien monastère transformé en pôle d’entrepreneuriat et d’innovation sociale. Bercé depuis tout petit à l’ovalie, l’entrepreneur marseillais veut faire rentrer la culture du ballon ovale au sein du restaurant « Les Jardins du Cloître » : 16 banquets festifs y seront organisés tout au long de la coupe du monde de rugby entre le 18 mars et le 28 octobre.

Le jardin du Cloître en rénovation (Crédit : MG)

Pour animer ces repas, une trentaine de jeunes apprentis seront recrutés pendant six mois en tant que serveur, cuisinier et maître d’hôtel. « Le but c’est de les engager dans un parcours de formation », souligne Arnaud Castagnède.

Proman et Gilbert s’associent au concept

C’est là qu’intervient Proman, groupe français spécialiste du recrutement d’intérimaires basé à Manosque. Son président fondateur, Roland Gomez, s’est déplacé pour l’occasion. Le natif de Marseille tient à montrer son soutien à l’événement en tant que recruteur officiel de 5 000 intérimaires pour la compétition mondiale de rugby. « J’attends avec impatience ce premier banquet. On a aussi réservé nos places au Vélodrome », affirme le président en tripotant un ballon floqué aux couleurs orange de son entreprise.

Roland Gomez (Proman) et Laurent Gaya (Gilbert)

Assis à côté, Laurent Gaya, le directeur général France de Gilbert (UK), fabriquant officiel des ballons de rugby de la coupe du monde, lui sourit. Le dirigeant est aussi né à Marseille. Et c’est en partie pour cette raison qu’il est venu témoigner son engagement pour le concept du Cloître. Il prend le soin de revenir sur l’histoire de cette marque, née avec le sport lui-même. « William Webb Ellis a créé les règles du jeu mais il lui fallait un ballon adapté. Il est allé voir le cordonnier Monsieur William Gilbert qu’il lui a créé. Et c’est à ce moment-là qu’est né le rugby », retrace le patron français.

Des banquets accessibles

« Pour les matchs de la coupe du monde au Vélodrome, il n’y aura pas de place pour tout le monde », se désole le fondateur du Cloître, qui a fixé le prix de ses menus à 35 euros par personne, dans un souci de « rendre accessible les banquets à tous. », abonde-t-il. Un grand écran sur bras articulé sera installé dans le jardin pour que tous les participants puissent vibrer pendant les matchs.

Deux associations sont également présentes, l’école des XV de France et Rugby Club Marseillais, pour lutter contre le décrochage scolaire des minots par le rugby. « On a ramené le rugby dans les quartiers nord », lance l’éducateur Nicolas Mizzi. En effet, le rugby va être célébré à Marseille en 2023 dans le temple du foot.

