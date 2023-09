[Shopping] La grande braderie d’Aix-en-Provence

Après la grande braderie du centre-ville de marseille, l’association Aix en Commerce organise à son tour la grande braderie dans les rues du centre-ville, en partenariat avec les Allées. De nombreuses boutiques vous proposeront des stands remplis de vêtements, chaussures, livres… à moindre coûts ! Rendez-vous de 9h à 19h.

Affiche de la grande braderie d’Aix (Crédit : Ville d’Aix)

> Détails

[Fête] La Friche Belle de Mai fête ses 30 ans

Ce samedi, la Friche Belle de Mai célèbre ses 30 ans avec une journée haute en festivités. De 14h à 19h, vous pourrez profiter de concerts, visites d’ateliers, performances, expositions et autres activités culturelles. À partir de 19h, un grand bal populaire sera animé par des groupes live et un DJ set prendra place sur le Champ de Mai jusqu’à 00h30.

Les 30 ans de la Friche Belle de Mai (Crédit : Facebook)

> Détails

[Engagement] Une marche pour la prévention contre le suicide chez les jeunes

Pour la Journée mondiale de prévention du suicide le 10 septembre, l’association Le Point Rose organise une marche nocturne solidaire la « Fête des étoiles » pour sensibiliser et collecter des fonds pour agir auprès des jeunes samedi 9 septembre à 18h sur le plateau de Vitrolles. Le suicide est responsable de 25 décès chaque jour, et il devient un vrai problème de santé publique notamment chez les jeunes de 15 à 25 ans.

Lien utile :



> Pour s’inscrire, voici le lien pour le dossard virtuel



Rendez-vous sur le plateau de Vitrolles

Samedi 9 septembre à 18h

contact 06 81 23 17 57

[Fête] La journée de la culture provençale à la mairie du 9/10 à Marseille

Le parc et les salons de Maison Blanche accueilleront la culture provençale dimanche 10 septembre de 10h à 18h30. Dans les allées, retrouvez : un salon du livre, des animations musicales traditionnelles, des opérettes marseillaises, des étals et dégustations de produits provençaux, des balades en poneys et ânes, des ateliers de vannerie, des créations de lavande… Le vernissage de l’exposition « Tissus provençaux d’hier et d’aujourd’hui » montée par Les Olivades sera présenté par la maire de secteur Anne-Marie d’Estienne d’Orves à 11h30.

Affiche postée sur facebook (Crédit : Maison Blanche)

> Détails

[Santé] Une journée d’initiation aux premiers secours à Istres

Samedi 9 septembre a lieu la Journée mondiale des premiers secours. La Croix-Rouge sera présente aux quatre coins du territoire, dans la région vous pourrez les retrouver à Istres de 9h à 17h sur le parking du Géant casino (en face Norauto) pour une journée d’ateliers et de prévention. L’initiation aux gestes de premiers secours, pour les petits et les grands, est gratuite. En France, 40% de la population est formée aux premiers gestes selon la Croix-Rouge qui souhaiterait former au moins 80% des français.

> Détails