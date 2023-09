Il n’y a pas qu’à Lille qu’on fait la course aux bonnes affaires ! La grande braderie de Marseille avait lieu aussi le week-end dernier, et… depuis 10 ans, l’association Aix en Commerce organise elle aussi sa grande braderie de la rentrée. Plusieurs magasins des Allées provençales et du centre historique de la ville déballent leurs stocks devant les devantures depuis jeudi et ce jusqu’à aujourd’hui, samedi 9 septembre. Les Aixois parviennent-ils à repérer les bons plans ?

Deux articles achetés le troisième à moins 50%, tout à 10 euros ou encore 30% sur toute une sélection de jeans, les commerces aixois ont varié leurs techniques de vente pour attirer la clientèle. Alors que le calme règne chez certains, c’est un franc succès devant la boutique de bijoux et d’accessoires Koumal où plusieurs personnes se pressent pour se saisir de colliers, foulards et pinces à cheveux. La boutique a opté pour le prix unique sur un panel d’accessoires et toutes ses vendeuses sont sur le qui-vive pour vider les stocks.

Un peu plus loin, dans les boutiques de vêtements, tout doit disparaître pour laisser place aux nouvelles collections. Mais pour plusieurs clients comme Cathy c’est un peu la déception « moins 20% à partir du 3e article vous rigolez ! et les prix sont forts ! » se plaint la chineuse. Pour d’autres, la patience paie. Jean-Baptiste a réussi à trouver une veste chez Carhartt à moins que la moitié du prix initial « je l’ai eu à 50 euros, elle en valait 120 et en soldes je l’aurais eu pour 80 je pense ! » détaille l’acquéreur.

Le bon plan : les sandales de fin de série d’été

Côté chaussures, les avis sont mitigés. On trouve dans les magasins d’achat-revente des prix en baisse (moins 20 euros en moyenne sur des paires de sneakers) mais peu de choix de paires et de tailles. Le gros succès, on le trouve surtout dans le bac des sandales de fin de série d’été avec des réductions jusqu’à moins 60%, Lionel et Pauline, un jeune couple venu de Dijon et en vacances dans le sud en profite pour faire le plein, « on sent que c’est de la bonne qualité à moindre coût, ça nous servira pour l’été prochain » se convainc les touristes en passant à la caisse.

En haut de la rue Espariat, la braderie est une opération de visibilité plus que d’attractivité de prix pour le magasin Maison 123, « on vient d’emménager alors pouvoir exposer le temps de trois jours dans la rue nous permet d’attirer la clientèle à l’intérieur du magasin et de nous faire connaître » explique une vendeuse postée à l’entrée de la boutique. La braderie permet aussi de passer un bon moment, de flâner dans les rues aixoises, « c’est un parcours dans le centre-ville d’Aix, c’est vivant et les gens adorent ça ! » souligne Marco, guide touristique d’un groupe d’espagnols fraîchement débarqués dans la ville. L’été se prolonge à Aix-en-Provence !

