Le collectif de riverains « La Ciotat sans croisières », soutenu par « Attac » , « Alternatiba La Ciotat » et « Stop Croisières » a organisé mardi 6 septembre à 9h une manifestation à terre et sur l’eau rassemblant trois voiliers, un pointu et neuf canoës biplaces, ainsi que vingt personnes sur le Môle Bérouard pour déployer le message « La Ciotat dit non aux bateaux de croisière ».

Des riverains manifestent sur l’eau, le mardi 6 septembre, jour de l’arrivée d’un de ces navires. (crédits : La Ciotat sans croisières)

Les raisons de ce refus : La Ciotat ne disposerait pas d’une infrastructure suffisante pour accueillir des navires de croisière de cette taille qui par conséquent s’amarrent au large pendant que des navettes amènent les touristes sur le Port Vieux. Ces derniers sont attendus par des bus qui selon les riverains ne coupent pas leurs moteurs pour faire fonctionner la climatisation et enfument le quai François Mitterrand. Les croisiéristes se rendraient ensuite à Marseille, Castellet, Salon-de-Provence et à Cassis pendant que La Ciotat ne profiterait guère économiquement de ce tourisme dont elle doit subir les nuisances.

(crédits : La Ciotat sans croisières)

« Et même si la ville était équipée pour l’accueil des bateaux de croisière, même s’il y avait des retombées économiques concrètes, ces géants des mers ne sont pas compatibles avec notre avenir. Pollution de l’air, pollution de la mer, réchauffement climatique, consommation de ressources naturelles […] les impacts délétères de cette industrie ne sont plus à démontrer » affirme le collectif de riverains par communiqué. Une contestation qui rappelle les critiques de la Ville de Marseille vis à vis de l’industrie de la croisière. Cet été le maire de Marseille Benoît Payan a lancé une pétition contre la pollution généré par les navires en Méditerranée.

Liens utiles :



> Pollution : « Un navire à quai, c’est quelques dizaines de milliers de véhicules » (Atmosud)

> Le monde économique et maritime déplore la pétition lancée par la Ville de Marseille

> Pour 2022, le Club de la croisière garde le cap sur la transition écologique