L’indémodable « Chantons sous la pluie » au GTP

©Pierre Bolle

Le Grand Théâtre de Provence finit l’année en beauté en accueillant la comédie musicale Chantons sous la pluie, le mythique film de Stanley Donen. Numéros de claquettes, chants, danses s’enchaînent durant 2 heures 40 de plaisirs.

Chantons sous la pluie, ou l’équilibre parfait entre chorégraphies et mélodies enivrantes et dialogues d’une rare intelligence. 20 chanteurs et danseurs et 20 musiciens incarnent l’emblématique comédie musicale, réunie autour de Patrick Leterme, directeur musical et d’Ars Lyrica. Un spectacle d’une folle énergie à ne pas manquer au Grand Théâtre de Provence du 21 au 23 décembre.

Informations pratiques:

Les 21 et 22 décembre, à 20h

Le 23 décembre, à 15h au Grand Théâtre de Provence

Tarif de 10 à 37 euros Réservations ici

Grand Théâtre de Provence 380 av Max Juvenal, 13100 Aix en Provence

Le centre commercial Bonneveinne fête ses 40 ans avec vous !

Du 16 au 17 et du 20 au 30 décembre, le centre commercial Bonneveine souffle sa 40ème bougie. A cette occasion, il invite petits et grands à venir plonger dans l’univers gourmand et chocolaté de Willy. Au programme : labyrinthe enchanté, parcours interactif, cadeaux, friandises et Golden Ticket… de nombreuses aventures attendent les visiteurs. Une idée originale et gourmande pour une sortie gratuite en famille.

Informations pratiques:

Centre Commercial Bonneveine – 112 Avenue de Hambourg – 13008 Marseille

Horaires d’ouverture du centre : 9h-20h

Animation et jeux-concours : du 16 au 17 et du 20 au 30 décembre de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30

Parking gratuit

Patinoire de noël éphémère (et écolo) à Marseille

©Patinoire Esplanade Bargemon – Ville de Marseille La patinoire éphémère à Marseille

Du 16 décembre 2023 au 7 janvier 2024, une patinoire éphémère et gratuite s’installe sur l’esplanade Bargemon (2e) à Marseille. En cette période de fêtes de fin d’année, les familles sont invitées à goûter aux joies de la glisse en plein air… La patinoire accueille environ 80 personnes sur ses 250 m² de piste synthétique, moins consommatrice d’énergie que la glace traditionnelle avec, en nouveauté, une superbe piste de toboggan.

Informations pratiques:

Esplanade Bargemon Derrière l’Hôtel de Ville Vieux Port13002 Marseille 2ème

Du 16/12/2023 au 07/01/2024, tous les jours

Du 16 au 22 décembre : Ouverture au grand public à partir de 17h (De 9h à 17h : Réservé aux scolaires, ACM et ALSH)

Du 23 décembre au 07 janvier : Ouvert tous les jours de 10h à 19h Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 21h Les 16 et 23 décembre, fermeture à 16h00.

Les séances spéciales de la région sud

Dans le cadre, des « séances spéciales » des fêtes de fin d’année de la Région Sud, profitez d’une sélection de séances spéciales du 13 décembre au 4 janvier dans les cinémas de la région Sud !

Ce samedi, découvrez deux séances spéciales jeunesse.

Le Grand magasin de Yoshimi Itazu suivi d’un goûter

©Art House

Ce samedi 23 décembre à 14h, le film Le grand magasin de Yoshimi Itazu sera diffusé, suivi d’un goûter de Noël offert. A partir de six ans, les enfants pourront découvrir l’histoire de Akino, l’apprentie concierge d’un grand magasin vraiment spécial : les clients y sont tous des animaux. Qu’ils soient petits ou grands, à poils ou à plumes, Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes… même les plus surprenantes.

Informations complémentaires :

Le Gyptis, 136 Rue Loubon, 13003 Marseille

Japon | 2023 | 1h10 | À partir de 6 ans

Le 23 décembre 2023 à 14h00

Ciné-concert exclusif : Contes et Silhouettes de Lotte Reiniger

Ca samedi à 16h à Vitrolles, les enfants pourront profiter d’un ciné-concert gratuit avec la compagnie Marmouzi.

A l’affiche, Contes et Silhouettes de Lotte Reiniger, un programme de 4 courts-métrages d’animation adaptés de célèbres contes. Hansel et Gretel, d’après un conte des frères Grimm, La Belle au bois dormant, d’après un conte de Charles Perrault, Blanche-neige et Rose-Rouge, d’après un conte des frères Grimm, Poucette, d’après un conte de Hans Christian Andersen.

Informations complémentaires:

Cinéma Municipal Les Lumières 31 Arcades des Citeaux, 13127 Vitrolles

Contes et silhouettes de Lotte Reiniger

Grande-Bretagne | 1956 | 40min

Le 23 décembre 2023 à 16h00

Naples dans les collections de peinture du Musée Granet

Giovanni Battista Spinelli (Chieti, 1607? /1613? – Ortona , 1657), Judith se préparant à trancher la tête d’Holopherne, vers 1645-50, huile sur toile, 112 x 86 cm – Collection particulière, acquisition en cours pour le musée Granet, 2023

À l’issue de la précédente exposition Naples pour passion. Chefs d’œuvre de la collection De Vito, les peintures napolitaines continuent d’être à l’honneur pendant plusieurs mois au musée Granet.

Pour la première fois dans l’histoire du musée, plus de quarante-cinq tableaux napolitains des XVIIe et XVIIIe siècles sont présentés, complétés par des dispositifs pédagogiques sur la ville de Naples.

Ces chefs-d’œuvre composent l’un des plus riches fonds de peintures italiennes parmi les collections publiques françaises.

Informations pratiques:

Musée Granet, Rue Maréchal Joffre, 13100 Aix-en-Provence

Du 18 novembre 2023 au 10 mars 2024

Du mardi au dimanche, de 12h à 18h

Fermeture hebdomadaire le lundi.

Fermetures annuelles les 25 décembre 2023 et 1er janvier 2024.

Ciné-Noël pour tous à Port de Bouc

Durant les deux semaines de vacances de Noël, la Ville de Port de Bouc ouvre son cinéma gratuitement à tou.te.s ! Vous pourrez venir librement voir le ou les films qui vous donnent envie, en famille, entre ami·e·s ou en solo !

Au programme 3 séances spéciales : Soirée Wonka le 27/12, Soirée gastronomie le 28/12 et Nuit de l’épouvante le 29/11.

Informations pratiques:

Cinéma le Méliès, 2 r Denis Papin, 13110 Port de Bouc

Séances gratuites du 23 décembre au 7 janvier

Découvrir Les séances ici

