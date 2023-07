Ce nouveau supplément de Gomet’ L’Hebdo, préparé par la rédaction de Gomet’ propose une sélection de sorties, d’expositions, de festivals, de manifestations culturelles et détente pour la saison estivale 2023 en Provence et plus loin encore ainsi qu’une escapade en direction du fort de Brégançon. Un agenda éclectique pour élargir nos horizons pendant l’été.

A commencer par une belle mise en abyme : la découverte d’une Île intérieure sur l’Île de Porquerolles.

Jusqu’au 5 novembre, la Fondation Carmignac présente L’Île Intérieure à la Villa Carmignac. Une exploration onirique dans des mondes qui semblent flotter hors du temps et de l’espace pour mieux nous rappeler à notre monde intime, intérieur. Parmi les 80 oeuvres présentées, se glissent les traits emblématiques de Basquiat ou encore les pointillés d’Henri-Edmond Cross, grâce aux prêts de collections publiques, privées et de la Fondation Carmignac. Bel été !

