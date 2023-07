Share on Facebook

La Faculté des Sciences du Sport d’Aix-Marseille Université a bien terminé l’année en réunissant sur le campus de Luminy une bonne partie des membres sein de son Club des partenaires. En à peine deux ans, la composante dirigée par le doyen Christophe Bourdin a su séduire plus d’une cinquantaine de structures (entreprises, associations, fédérations ou clubs) qui en signant une convention de partenariat s’engagent à collaborer.

La soirée du lundi 10 juillet, événement labellisé par la direction des partenariats avec le monde socio-économique d’Aix-Marseille Université SAE (Synergie AMU Entreprises) en présence notamment de nouveaux entrants dans le Club, a permis d’évoquer une série d’actions menées avec les étudiants de la faculté qui profitent de ce lien renforcé avec le monde socio-économique en bénéficiant d’une immersion dans le monde professionnel. « C’est un vain de jouvence d’être ici » déclare, Stéphane Allio, le directeur de l’agence de communication par le sport Pure Moment. Le directeur du World Trade Center de Marseille, Benoît Vincent, nouvel adhérent du Club, tient à souligner la qualité des étudiants de la Faculté des sciences du sport : « J’adore travailler avec vos étudiants. Ce sont des vrais couteaux suisses comparés à ceux qui sortent d’écoles de commerce. »

Les collaborations dans le Club des partenaires, avec des étudiants sportifs et « dynamiques » souligne le doyen Christophe Bourdin, prennent des formes multiples : stages, projets tutorés ou de recherche… Et dans des domaines très variés : solidarité et inclusion avec par exemple L’Avi Sourire, le Comité régional Handisport, l’UCPA; sportif avec Le Vélo Club La Pomme, le Pôle France Voile Marseille, le tournoi international espoirs Maurice Revello (ex-tournoi de Toulon); le marketing, la communication l’événementiel ou les technologies (Com’On Business, World Trade Center, Sportingoodz).

Autant d’opérations durant lesquelles les associations d’étudiants de la faculté peuvent également prêter main forte. L’entrée du Club est gratuite mais les entreprises peuvent aider financièrement la formation en versant leur taxe d’apprentissage.

Christophe Bourdin a rappelé que le Club permettrait d’être au « centre de tout un écosystème. » Il réaffirme à cette occasion les principaux parcours proposés de la formation à la Faculté des sciences du sport : ingénierie, performance sportive, santé et inclusion, éducation et management du sport. Avec en plus, des diplômes courts, habilités par AMU, dans la silver économie, l’activité équestre adaptée ou encore le journalisme sportif (en collaboration avec l’EJCAM d’Aix-Marseille Université).





Un exemple parmi d’autres initiatives du Club : le projet mené avec la société Reform représenté par sa co-fondatrice, Maelle Beltas. Son entreprise aide à mettre en œuvre une démarche RSE, particulièrement dans le sport. Un start-up week-end a été lancé cette année avec et pour les étudiants de la Faculté des Sciences du Sport et il va faire école dans toute la France avec une grande finale nationale à Marseille en 2024. Objectif à terme : créer un incubateur national “Sports et développement durable”.



Pour le fabricant de barres nutritionnelles artisanales bAAM!, l’entrée dans le Club ouvre de nombreuses perspectives : networking, sourcing de compétences, visibilité…

