A moins de deux semaines du premier tour des élections municipales (dimanche 15 mars 2020), et alors que les listes ont désormais été officiellement déposées depuis le 27 février, les candidats entament la dernière partie de la campagne. En multipliant les rendez-vous publics et les visites de terrain.

La députée européenne Michèle Rivasi en « Toxic tour » avec Sébastien Barles

Sébastien Barles, tête de la liste Debout Marseille ! soutenue par EELV, multiplie les apparitions en présence de personnalités écologistes. Après Damien Carême et Yannick Jadot la semaine dernière, il reçoit lundi 2 mars la députée européenne verte Michèle Rivasi. Ils effectuent un « Toxic tour » dans la cité phocéenne, avec pour objectif de « sensibiliser l’opinion publique aux conséquences sanitaires causées par les différentes pollutions industrielles sur tout le territoire de Marseille ». Parmi les sites compris dans ce toxic tour : l’usine Protect métaux d’Arenc, le collège Versailles, les eaux contaminées d’Air-Bel, ou encore l’école de la Madrague Montredon.

#toxictour étape 4: devant l’école de la madrague à la rencontre des parents d’élève pour aborder la question de la pollution de la friche industrielle Legremante. Le site enfants d’abord ! pic.twitter.com/pGTTvG8U5l — Debout Marseille Écologiste et Citoyenne – 2020 (@Ecolo2020) March 2, 2020

Hervé Morin en visite de soutien à Martine Vassal

Martine Vassal, candidate LR à la mairie de Marseille, lorgne l’électorat centriste. Mardi 3 mars, elle accueillera Hervé Morin, président des Centristes et président de la Région Normandie, en terre phocéenne. Pour l’occasion, la présidente de la Métropole sera également accompagnée du général David Galtier et de Marion Bareille, le binôme tête de liste dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille. Au programme : une conférence de presse à la Cité de l’agriculture (11h30), suivie d’une réunion publique dans le quartier de Château-Gombert (13e arrondissement).

Grande réunion publique pour Yannick Ohanessian dans les 11-12

Yannick Ohanessian est la tête du Printemps marseillais, liste regroupant des partis (LFI, PS, PCF) et des collectifs citoyens de gauche, dans le secteur des 11e et 12e arrondissements. Dans ce cadre, il tiendra une grande réunion publique mardi 3 mars au théâtre acte 12 (12e arrondissement, 19 heures), en compagnie de Michèle Rubirola, candidate à la mairie centrale pour le Printemps marseillais.

Yvon Berland entend remplir le Parc Chanot

Candidat issu de la société civile soutenu par LREM, Yvon Berland entend inverser la pente de sondages contraires. Pour cela, il organise un grand meeting jeudi 5 mars au Palais des congrès du Parc Chanot (18h30).

Nous vous attendons nombreux pour assister au meeting organisé par @YvonBerland et l’ensemble de notre équipe ce jeudi 5 mars à 18h30 au Palais des Congrès du Parc Chanot ! #marseille2020 🎫 Inscription : https://t.co/g3TJ1WOkCS… pic.twitter.com/xQtCTA7oNK — CYRILROVERY (@RoveryCyril) February 29, 2020

Anne-Laurence Petel en meeting au Pasino d’Aix

Pour sa dernière ligne droite de campagne, Anne-Laurence Petel, candidate investie par LREM à Aix-en-Provence, a choisi de tenir un meeting au Pasino mardi 10 mars (19 heures). « Avec l’équipe d’Aix au Coeur, nous vous présenterons notre vision et nos projets pour prendre soin de nos vies quotidiennes et construire l’avenir d’Aix-en-Provence » déclare-t-elle dans un communiqué d’annonce du 27 février.

Jean-Luc Platon convie les habitants de Saint-Chamas

A Saint-Chamas, au nord de l’étang de Berre, le maire sortant Didier Khelfa aura face à lui une liste concurrente. Celle-ci sera conduite par Jean-Luc Platon, qui sera à la tête d’un collectif de citoyens engagés « pour une gestion plus horizontale où le culte de la personnalité n’est pas de mise », selon les mots d’un communiqué envoyé par l’équipe du candidat le 28 février. Jean-Luc Platon tiendra une réunion publique le jeudi 12 Mars 2020 (18h30) à la salle municipale (avenue des 53).

