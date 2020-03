Share on Facebook

Share on Twitter

En présence de ses experts et de ses têtes de liste de secteur, Bruno Gilles a procédé à la « restitution » de son programme lundi 2 mars au Club Pernod, sur le Vieux Port de Marseille. Rappelant avoir fait acte de candidature dès septembre 2018, il a expliqué s’être appuyé sur « des constats de terrain » réalisés pendant les « 18 mois de consultation » réalisés par le candidat DVD et son équipe. « Mon projet se veut pragmatique » a-t-il dit, faisant acte de démarcation vis-à-vis de ces « candidats hors-sol » dont il compare les programmes aux « pochettes surprise de notre enfance ».

Nouvelle gouvernance et gestion exemplaire

« Marseille a besoin d’une nouvelle gouvernance » : c’est Bruno Gilles qui l’affirme. Un élément de langage qui sonne similaire à des discours déjà formulés avant lui par les candidats Yvon Berland (société civile soutenu par LREM) et Sébastien Barles (liste Debout Marseille ! soutenue par EELV). Même si le sénateur des Bouches-du-Rhône fut un pilier de la majorité Gaudin dès 1995, il prononce un discours de rupture, plaidant pour « une gestion exemplaire », placée « sous le signe de l’éthique, de la transparence et de la participation citoyenne ». Une façon de prendre ses distances par rapport à sa rivale de droite Martine Vassal, candidate investie par les Républicains.

« Je m’engage ainsi à être un maire à plein temps, sans exercer aucun autre mandat » précise-t-il d’ailleurs, l’une de ses promesses qui le différencient le plus de la présidente de la Métropole. Enfin, il résume la vision de ce projet qu’il porte pour Marseille : « Je travaille à la construction d’un projet pragmatique qui s’appuie sur 3 axes : d’abord une nouvelle vision pour Marseille, des résultats rapides avec une stratégie à long terme pour changer le quotidien des Marseillais. Ensuite une équipe rajeunie, renouvelée, ouverte à la société civile alliant expérience et modernité. Enfin, une méthode à travers notre plateforme participative ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à la construction du Marseille de demain ».