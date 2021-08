Trois ans après sa création à Marseille, la société spécialisée dans la livraison à vélo, Agile en ville, est en pleine croissance. Elle a absorbé début juillet un autre acteur local du secteur, Rexcargo, et a ouvert en début d’année une antenne à Nice après celle de Lyon en 2020. Au total 45 salariés sillonnent désormais les artères des trois métropoles pour acheminer notamment des marchandises des magasins vers les domiciles des particuliers. Le « lâcher de chariot », dans le jargon de la logistique, constitue l’essentiel de l’activité. Les principaux clients sont des supermarchés comme des Carrefour Market’ dans des quartiers très denses tels que les 7e et 1er arrondissements. La société assure 10 000 livraisons (500 tonnes de marchandises) par mois.

Des salariés en CDI temps plein

Et le réseau d’Agile en ville pourrait bien encore s’étendre mais pas à n’importe quel prix. Car Stéphane Demaegdt, le directeur général, qui a rejoint le fondateur Michael Mahut, au tout début de l’aventure fin 2018, refuse de tomber dans la logique de la croissance pour la croissance, du business plan tout formaté à trois ans. « Nous sommes très attentifs à l’impact de notre activité. Il nous arrive de refuser des affaires si nous pensons qu’elles contribuent à entretenir le système de transports carboné. » Si Agile en ville réussit – avec un chiffre d’affaires d’un million d’euros, la société est rentable et autofinance son développement – elle le doit tant à la qualité de ses services de livraisons en centre-ville qu’à sa responsabilité sociétale.

Stéphane Demaegdt, directeur et associé d’Agile en ville (Crédit Gomet’/JFE).

Outre la promesse d’un transport non polluant, Agile en ville est en effet soucieux de son impact global sur la société. « Nous avons nouer des nombreux partenariats avec des acteurs du secteur social comme Acta Vista et l’Epide. 40% de nos salariés sont issus des quartiers prioritaires et nous les embauchons tous en CDI temps plein » souligne Stéphane Demaegdt. Ici donc pas de petits contrats sur quelques heures ni de précarité comme chez les livreurs comme Uber eats ou Deliveroo. Autre engagement : la participation à des expérimentations pour rendre la ville plus durable à l’instar de la collecte locale de cartons actuellement en test rue de la République avec le collectif Synchronicity.