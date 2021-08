Déjà appliqué depuis le 21 juillet dans les lieux de culture et de loisirs accueillant au moins 50 personnes, le pass sanitaire gagne du terrain à compter de ce lundi 9 août. Comme annoncé précédemment par le gouvernement, il sera désormais également demandé sans notion de jauge dans les endroits suivants :

– Les bars et restaurants (y compris en terrasse, et à l’exception de la restauration collective ou de la vente à emporter)

– Les hôpitaux et établissements médico-sociaux (sauf en cas d’urgence)

– Les maisons de retraite (pour les visiteurs)

– Les transports publics interrégionaux pour les trajet longue distance (vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux). La Ville de Marseille précise que les TER ne sont pas concernés.

– Les lieux de culte (uniquement si des concerts ou événements y sont organisés)

A noter qu’il ne sera finalement pas requis à l’entrée des centres commerciaux de plus de 20 000 m² sauf si le préfet de département en décide autrement au regard des caractéristiques de l’établissement et de l’évolution de la situation sanitaire.

Pass sanitaire : comment ça marche ?

Parfois critiqué, le pass sanitaire a suscité plusieurs manifestations ces trois dernières semaines dans les Bouches-du-Rhône, en particulier à Marseille, centre névralgique de cette mobilisation. Si le vaccin est l’aspect le plus décrié, le pass sanitaire n’exige en réalité par systématiquement d’avoir un schéma vaccinal complet.

Voici les critères, non cumulatifs, à remplir pour avoir un pass sanitaire valide :



– avoir reçu un schéma vaccinal complet (7 jours après la deuxième injection en cas de nécessité d’une double-dose ou de l’unique dose pour les personnes ayant déjà contracté le covid-19 ; 28 jours pour le vaccin Johnson & Johnson ne nécessitant qu’une injection)



– avoir un certificat de test négatif de moins de 72h, soit par PCR, soit par antigénique, soit par auto-test



– avoir le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Concernant les prochaines échéances à venir, la possibilité d’appliquer le pass sanitaire aux personnes et salariés qui travaillent dans ces lieux à compter du 30 août, et l’obligation du pass sanitaire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans à partir du 30 septembre prochain.

L’extension du pass sanitaire intervient alors que la situation épidémique est tendue dans les Bouches-du-Rhône : le 26 juillet dernier, l’Agence régionale de santé Paca relayait un appel à la vaccination de six médecins en réanimation, rappelant que « l’essentiel des patients admis en réanimation pour covid-19 ne sont pas vaccinés ».

🔴La situation très tendue dans nos hôpitaux rappelle qu’aujourd’hui l’essentiel des patients admis en réanimation pour #COVID19 ne sont pas vaccinés

💉Le moyen le + efficace pour lutter contre les formes graves du virus et la saturation hospitalière reste la #vaccination massive pic.twitter.com/8o0BGeuUYz — ARS Paca (@ARSPaca) August 8, 2021

