Le Centre Bourse accueille une émission de radio Grenouille samedi 7 octobre sur son toit à 11 heures dans le cadre des Rooftop days. Agnès Panetta, la directrice du centre commercial va prendre la parole sur la thématique « A travers la densité de nos villes, l’accessibilité aux toits ne serait-elle pas un levier pour créer une ville durable et vivable ? Comment faire pour que cela profite à tous ? » Entretien.

Pourquoi participez-vous au festival « A nous les toits » ?

Agnès Panetta

Agnès Panetta : Je me suis inscrite à ce festival car nous avons une vraie volonté de décliner l’avenir du Centre Bourse (groupe Klépierre, NDLR) pour utiliser nos toits. Nous passons actuellement par plusieurs étapes de réflexion dont la sécurité, car ce sont souvent des toitures techniques. De nos jours, nous sommes à la recherche d’espaces donc on s’est dit pourquoi ne pas utiliser ces espaces dits « perdus » pour en faire des espaces conviviaux dans des lieux insolites. On a vraiment une volonté de faire de nos centres commerciaux des lieux très attractifs qui sont innovants, et aussi alignés avec notre stratégie RSE.

Vous avez déjà une volonté particulière pour aménager le toit du Centre Bourse ?

A. P : Nous sommes en train de faire un “brainstorming” en interne. Est-ce que l’on veut en faire un lieu sportif ? Un lieu d’expression artistique ou végétalisé pour sensibiliser les écoles sur la biodiversité et l’environnement ? Sur le Centre Prado Shopping que je dirige également, nous avons installé des bas de potager sur le toit. Un jardinier s’occupe de cultiver et apprend aux enfants comment planter les légumes et les fruits, la saisonnalité de produits…

Est-ce que c’est compliqué en termes de réglementation d’aménager le toit d’un centre commercial ?

A. P : Comme c’est un espace privé ouvert au public, il y a des contraintes de sécurité. Il faut organiser l’espace, tenir compte des évacuations, réaménager la protection des équipements techniques et envisager de construire des équipements tels que des escaliers. Ce n’est pas si simple car on doit envoyer des autorisations auprès du bataillon des marins-pompiers et auprès de plusieurs instances.

Au regard des tensions sur le foncier commercial, vous ne préférez pas optimiser votre espace de toiture pour le commercialiser ?

A. P : Ce n’est pas primordial pour nous, au contraire. Nous n’avons pas pensé à cette option en priorité. Mais nous avons une réflexion sur les économies d’énergie pour voir si nous pouvons installer des panneaux photovoltaïques. Et on pourrait aussi avoir une réflexion plus globalement avec les habitants pour savoir ce qu’ils veulent.

