Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

[Aviation] Première édition d’un forum des métiers de l’aéronautique à l’aérodrome d’Aix-les-Milles

Aérodrome des milles (Crédit : Gomet’)

La société EDEIS Airport Aix présente la toute première édition du Forum des métiers de l’aéronautique. Situé à l’aérodrome d’Aix-les-Milles, cet événement promet une journée mémorable pour tous les amateurs d’aviation et les curieux en quête d’aventures aériennes. Le rendez-vous est fixé au 1050 avenue du lieutenant Parayre le samedi 7 octobre à 10 heures pour une conférence de presse autour d’un petit déjeuner.

Le forum des métiers de l’aéronautique offre une immersion dans le monde de l’aviation légère et sportive, mettant en lumière la nouvelle génération d’avions électriques. Cerise sur le gâteau, la station solaire d’Elecktropostal, une pépite unique en France, sera également au rendez-vous. Mais ce n’est pas tout, l’événement mettra en avant les différents métiers liés au secteur aérien, un domaine en plein essor qui promet des opportunités à la jeunesse. L’événement, qui est ouvert gratuitement au grand public et aux exposants, est organisé en partenariat avec la métropole, la CCI, le pays d’Aix, ainsi que les écoles et les industriels de l’aéronautique française en quête de talents.

[Culture] Le Musée Réattu d’Arles prolonge ses expositions jusqu’au 5 novembre

La façade du musée Réattu, côté Rhône (Crédit) Colombe Clier

Le Musée Réattu, situé à Arles, a annoncé la prolongation de ses expositions jusqu’au 5 novembre 2023. Cette décision fait suite à une affluence de plus de 30 000 visiteurs en deux mois, ainsi qu’à son classement parmi les 10 meilleures expositions de l’été. Grâce à la générosité de ses partenaires, notamment la Fondacion Photografic Social Vision de Barcelone, les Archives de la Famille Jacques Léonard, et les collectionneurs Florence et Damien Bachelot, le Musée Réattu.

Deux expositions phares à découvrir : Jacques Léonard L’esprit nomade. Première exposition rétrospective en France. Portraits. Collection Florence et Damien Bachelot au musée Réattu

[Innovation] Les rooftop day marseillais font leur retour les 6 et 7 octobre

Flyer des Rooftop days (Crédit : A nous les Toits!)

Les Rooftop Days marseillais font leur grand retour pour leur deuxième édition, prévue les vendredi 6 et samedi 7 octobre. Cet événement vise à inspirer les habitants de la cité phocéenne et à sensibiliser le grand public aux possibilités insoupçonnées offertes par les toits de Marseille, en mettant en avant des projets de recherche-action, de transformation durable, et un plaidoyer pour l’intégration des toits en tant que second espace urbain.

Le programme en deux volets :

Jour 1 : La journée du savoir

Jour 2 : Le Jour de Fête

[Sport] La 5e édition de l’Hopps Open de Provence à Pont Royal

Crédit DR

Le Golf International de Pont Royal, créé par la légende du golf Sévériano Ballesteros, s’apprête à accueillir la 5ème édition du prestigieux tournoi européen « Hopps Open de Provence ». Cet événement renommé a débuteé avec une rencontre Pro-Am les 3 et 4 octobre, suivie de la compétition officielle du 5 au 8 octobre. Les stars du golf européen se réuniront pour tenter de décrocher l’un des rares titres européens en France, et le seul dans le sud de l’Hexagone. Les organisateurs, en collaboration avec l’équipe du golf, ont mis en place un dispositif afin pour accueillir près de 10 000 visiteurs, qui auront un accès gratuit à l’événement.

[Science] Fête de la science les 7 et 8 octobre

[Agenda] La Fête de la Science s’invite à la Villa Méditerranée

Le samedi 7 octobre, plongez dans une expérience unique pour rencontrer la planète Terre, grâce à l’initiative captivante de l’artiste Luke Jerram : GAIA. Cette œuvre exceptionnelle vous propose une vision de notre planète telle que vous ne l’avez jamais vue auparavant, comme si vous observiez la Terre depuis les confins de l’espace. Une installation inédite, impressionnante par son diamètre de 7 mètres, prend forme grâce à des images en haute définition fournies par la Nasa. Un voyage visuel époustouflant qui vous rapprochera de notre merveilleuse planète bleue.



GAÏA de Luke Jerram (Crédit : Fête de la science – ministère du gouvernement)

Ce week-end, du 6 au 8 octobre, le Muséum de Marseille vous invite à percer les mystères de la nuit à l’occasion de la Fête de la Science. En tant que musée de France, cet établissement scientifique bicentenaire s’engage à partager les connaissances et à favoriser l’épanouissement de tous à travers la découverte de son précieux patrimoine scientifique et culturel. L’exposition se déroule au Muséum d’Histoire Naturelle, Palais Longchamp aile droite, Boulevard du Jardin Zoologique, Marseille 4e. Et la meilleure nouvelle : l’entrée est gratuite !

À Aix-en-Provence, à l’occasion de la Fête de la Science le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2023, le Museum d’histoire naturelle vous invite à participer au village des Sciences d’Aix-en-Provence au sein du parc Saint-Mitre qui sera sous le thème de l’image.

Le samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h à 18h : à destination du grand public – entrée libre et gratuite.

[Musique] Une Fiesta des Suds 2023 en hommage à Bernard Aubert

Marseille, jeudi 5 octobre, La Fiesta des Suds (Crédit : Gomet’)

La Fiesta des Suds, l’événement culturel emblématique de Marseille et de sa région, revient cette année du jeudi 5 au dimanche 8 octobre avec une édition spéciale dédiée à Bernard Aubert, le pionnier et fondateur de cet événement incontournable, décédé cet été. Depuis sa création en 1992, la Fiesta des Suds incarne la diversité et la passion pour la musique, réunissant un public varié avec plus de 65 % de femmes autour d’une expérience festive.L’événement rappelle tour à tour le carnaval, la feria, la fête de quartier et la nouba orientale, devenant un moment emblématique du “vivre ensemble”, cher à Bernard Aubert.

