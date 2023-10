Les Rooftop Days marseillais sont de retour pour leur deuxième édition, prévue vendredi 6 et samedi 7 octobre. Cet événement a pour objectif d’inspirer les fabricants de la ville et de sensibiliser le grand public au potentiel inexploré des toits de Marseille avec des projets de recherche-action, de transformation durable, et de plaidoyer pour intégrer les toits comme deuxième sol à l’échelle de la ville.

Un défi urbain pressant

La croissance constante de la population marseillaise et la densification rapide de la ville posent des défis majeurs en matière de qualité de vie. Les effets du changement climatique et les canicules de plus en plus fréquentes rendent la vie en ville plus difficile pour les habitants. Dans ce contexte, comment répondre aux besoins de désirabilité et de durabilité d’une ville dense ?

Une solution novatrice

Et si la réponse se trouvait sur les toits ? Les toits de la ville sont des endroits inexploités, qui pourraient offrir la possibilité de répondre aux défis urbains contemporains sans construire davantage ni consommer de ressources supplémentaires. L’Agam (Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise) a identifié pas moins de 10 km² de toitures exploitables à Marseille. En 2022, le collectif “A Nous les Toits !” s’est formé dans le but de révéler leur potentiel. Ces toits pourraient devenir verts, comestibles, sportifs, créatifs, habités, inclusifs, et créer des liens entre les habitants.

Le Rooftop Day inspiré par Rotterdam,

Inspiré par Rotterdam, qui organise depuis huit ans le Rooftop Day et anime un réseau européen réunissant une dizaine de villes, le collectif marseillais a établi une feuille de route ambitieuse :

Sensibiliser à la valeur des toitures-terrasses pour répondre aux enjeux de désirabilité et durabilité de la ville dense. Soutenir des projets de transformation de toitures en testant des usages éphémères et en proposant des solutions techniques. Organiser un événement culturel et social unique : les Rooftop Days.

Le programme

Les deux jours d’événements comprennent deux volets :

Jour 1 : La Journée du Savoir. En partenariat avec Euroméditerranée et l’Agam, cette journée réunira curieux et experts pour explorer les pratiques urbaines innovantes. Des visites guidées inspirantes et une conférence-débat rassembleront des invités, y compris Leon Van Geest, pionnier européen des toits terrasses, et d’autres experts.

Jour 2 : Le jour de fête Une journée entière pour découvrir une dizaine de toits de la ville sous un nouvel angle, avec des activités allant du jeu à la détente en passant par le partage et l’exploration. Les participants pourront s’immerger dans des expériences inédites, de la nuit étoilée en cabane perchée à un voyage à Tunis par les cieux.

Un événement engagé

Les Rooftop Days Marseillais sont rendus possible grâce au soutien de l‘Etablissement public Euroméditerranée, de la ville de Marseille, de la Métropole Aix Marseille Provence, et de la chambre syndicale française de l’étanchéité (CSFE et CRSE Paca). Gérald Faure, président de la CSFE, souligne l’importance de mettre en avant les toits terrasses pour contribuer à la transition écologique et créer de nouveaux lieux de vie inclusifs.

