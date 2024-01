Le répis aura été de courte durée. Alors que l’on pouvait constater une amélioration sur les autoroutes ce dimanche matin (réouverture de l’A54 et de l’A51), la préfecture annonce une série d’opérations menées par les agriculteurs qui risquent d’asphyxier la circulation à Aix-Marseille.

En raison de plusieurs manifestations déclarées lundi 29 janvier dans le département, de fortes perturbations sont à prévoir annonce la préfecture en particulier à Marseille et Aix-en-Provence.

Des opérations escargots sur les principaux d’accès à Marseille

A Marseille, les principaux axes d’accès A50 et A7 puis A55 feront l’objet d’opérations escargot le matin. Dans centre-ville, le secteur de la préfecture (place Felix Baret dans le 6e arrondissement) devrait être engorgé tout comme le quartier de la gare St-Charles avec des rassemblements statiques annoncés.

Autour d’Aix-en-Provence, un barrage filtrant sera mis en place au péage de La Barque 5 sur l’A8. « Cette autoroute devrait rester roulante même si congestionnée. » prédit la préfecture. L’échangeur A51/N296 sera lui bloqué. Ces deux événements devraient saturer le secteur d’Aix nord. Des rassemblements statiques sont également prévus au niveau de la gare TGV d’Aix-en-Provence.

Le péage de La Barque à l’entrée est d’Aix (Capture Google Map)

Le trafic métropolitain, qui déjà en temps normal, est particulièrement saturé aux heures de pointe, risque d’être demain matin très fortement impacté. Par conséquent, la préfecture liste une série de recommandations et de conseils.

La préfecture invite à privilégier le télétravail

Opération des agriculteurs sur une autoroute (Crédit capture Facebook FDSEA 13)

Il est fortement conseillé :

– D’éviter les secteurs mentionnés plus haut,

– De suivre les itinéraires conseillés sur les panneaux à messages variables (PMV) des autoroutes, sur la radio Vinci autoroute (107.7 Mhz) et les panneaux lumineux autoroutiers, et d’emprunter les contournements mis en place,

– De différer tout déplacement non indispensable,

– De privilégier les transports en commun,

– De privilégier le télétravail, si possible.

La préfecture invite aussi les habitants à rester informés sur les réseaux sociaux du préfet des Bouches-du-Rhône et le site internet de la préfecture.

A Salon, Christophe Mirmand réaffirme le plain soutien de l’Etat au monde agricole

Samedi après-midi, le préfet Christophe Mirmand s’est rendu sur le rassemblement de l’aire du Merle à Salon-de-Provence pour rencontrer les manifestants « pour écouter, échanger et réaffirmer le plein soutien de l’État au monde agricole. L’État s’engage à répondre sur le court et long terme à leurs préoccupations. » Mais visiblement les annonces de Gabriel Attal sont insuffisantes.

Christophe Mirmand, le préfet, est allé à la rencontre des agriculteurs samedi 27 janvier sur l’aire du Merle à Salon (Crédit Prefecture)

Les opérations menées à Aix Marseille font parties des nombreuses nouvelles initiatives organisées par les agriculteurs en colère. A Paris, ils doivent lundi matin investir le marché de Rungis…