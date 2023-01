A l’issue d’une longue procédure administrative et de concertation, relancée en 2020 avec l’arrivée de la nouvelle mairie de Marseille, le projet immobilier programmé sur la friche industrielle Legré-Mante dans le 8e arrondissement de Marseille vient de franchir une étape importante sinon décisive. La mairie des 6e et 8e arrondissements, compétente sur le territoire concerné, situé en bordure de route au pied du Mont Rose à la Madrague de Monteredon (8e) accorde les deux permis de construire aux porteurs de projet Ginkgo et Constructa.

L’usine Legré-Mante est toujours au coeur de l’actualité politique (Crédit RM)

La mairie de secteur conduite par Pierre Benarroche précise que « le bâtiment G qui comportait 16 logements et faisait l’objet de réserves

importantes, a été intégralement supprimé du projet pour répondre à la recommandation de la Commission d’enquête. » Elle explique que l’ensemble des réserves ont été levées dans le délai imparti, et que des études complémentaires étant commandées, elle a décidé d’accorder les permis de construire. « Je me félicite de l’aboutissement favorable de ces discussions qui durent depuis plus de deux ans. Le porteur du projet a répondu point par point aux questions posées » se réjouit Pierre Benarroche dans un communiqué diffusé samedi 28 janvier 2023 (voir l’intégralité ci-dessous).

Une réunion en 2020 d’associations contre le projet immobilier à l’usine Legré-Mante (Photo archives / Gomet’)

Legré-Mante : une réunion publique le 8 février

Une réunion publique aura lieu le 8 février 2023 à 18h pour présenter en détail aux habitantes et habitants le projet revu – ayant permis de lever les réserves – ainsi que les prochaines étapes du projet. Les demandes de permis de construire du projet revu avaient été déposées fin 2021 auprès de la Ville de Marseille.

« Nous allons maintenant passer à la phase dépollution » Christine Juste

« Nous allons maintenant passer à la phase dépollution. Un arrêté préfectoral précisera prochainement les prescriptions en la matière. Je serai extrêmement vigilante sur la transparence et le respect des engagements pris » réagit l’adjointe à la mairie centrale en charge de l’environnement Christine Juste. Quant à Mathilde Chaboche, l’adjointe du maire Benoît Payan, déléguée à l’urbanisme, elle estime qu’à Legré-Mante, « parvenir à autoriser ce projet, c’est se donner collectivement la chance de procéder – enfin ! – à une réelle dépollution en profondeur de ce site et à mener une réhabilitation patrimoniale ambitieuse. »

Lien utile :



Tous nos articles sur la friche Legré Mante