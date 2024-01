La préfecture des Bouches-du-Rhône maintient ce dimanche soir son alerte adressée aux automobilistes métropolitains ce matin.



Plusieurs manifestations sont déclarées, sans préciser à l’appel de quelles organisations, lundi 29 janvier dans le département. De fortes perturbations sont donc à prévoir sur le réseau routier. En conséquence, certains axes routiers seront fermés à la circulation et des déviations sont mises en place pour des raisons de sécurité et contribuer à la fluidité du trafic explique la préfecture qui détaille les conséquences prévisibles sur le trafic métropolitain :.

Des opérations escargot sur les autoroutes A50, A7 et A55

A Marseille, les autoroutes A50 et A7 puis A55 feront l’objet d’opérations escargot le matin. En centre-ville, le secteur de la Préfecture sera engorgé. Autour d’Aix-en-Provence, des difficultés vont perturber dès 7h30 l’accès au péage de La Barque sur l’A8 qui sera, elle, congestionnée.

Pendant l’heure de pointe, une sortie obligatoire sera mise en place à l’échangeur n°33 “Pourrières / Trets” dans le sens Nice-Aix. Les usagers pourront emprunter la RD7N pour aller à Aix-Centre et la D6 pour rejoindre le sud d’Aix-Marseille.



L’autoroute A51 sera bloquée dans les deux sens au niveau de la jonction avec la RN296 (au nord de la route de la Galice) dès 7h. Une déviation obligatoire sera mise en place de la RN296 (en direction d’Aix) vers la RD7N (Saint-Cannat). L’A51 sera elle aussi fermée dans le sens Marseille-Gap au niveau de la bretelle vers l’A8 : tous les véhicules seront renvoyés sur l’A8 direction Nice. Les bretelles d’entrée sur la RN296 à La chevalière et au niveau de la RD7N seront fermées également.

Aix et le Pays d’Aix particulièrement touchés

La fermeture des bretelles entrées et sorties au niveau de Jas-de-Bouffan sur la route de la Galice dépendra du positionnement du cortège explique la préfecture.

Dans le sens nord-sud, pour se rendre à Aix-Centre depuis Venelles, les automobilistes devront sortir à l’échangeur n°12 des platanes, ceux en provenance de Venelles et se dirigeant vers le sud d’Aix-en-Provence seront déviés vers la RD7N en direction de Saint-Cannat. Pour rejoindre le sud d’Aix-en-Provence, il leur faudra ensuite suivre Eguilles et rester sur la RD543 jusqu’à la zone des Milles.



Dans le sens sud-nord, pour les automobilistes venant de l’A8, de Coudoux vers Gap, la sortie sera obligatoire à l’échangeur Aix-Ouest, puis emprunter la route de la Galice et l’avenue De Lattre de Tassigny. Pour ceux venant de l’A8 de Nice vers Gap, la bretelle A8-A51 sera fermée. La sortie sera obligatoire à l’échangeur n°31 puis il faudra contourner le centre d’Aix-en- Provence. – Enfin pour les automobilistes venant de l’A51 direction Aix-en-Provence Ouest, il faudra privilégier la sortie n°5 via la D9 puis suivre Eguilles et Saint-Cannat.

Les gares TGV d’Aix et de Saint-Charles à Marseille ciblées

Des rassemblements statiques sont également prévus au niveau des gares TGV d’Aix-en-Provence et de Marseille St-Charles et devraient en compliquer les accès. Il est fortement conseillé d’éviter les secteurs mentionnés plus haut, de suivre les itinéraires conseillés sur les panneaux à messages variables (PMV) des autoroutes, sur la radio Vinci autoroute (107.7 Mhz) et les panneaux lumineux autoroutiers, et d’emprunter les contournements mis en place, de différer tout déplacement non indispensable, de privilégier si possible les transports en commun et le télétravail, si possible. Les fermetures seront levées dès la fin des manifestations et blocages concernés.

Les agriculteurs en retrait

Ces derniers devraient être essentiellement provoqués par les taxis qui ont appelé à manifester. Joint par téléphone, le responsable de l’organisation des agriculteurs des Bouches-du-Rhône (FDSEA 13 et Paca, Jeunes Agriculteurs) Romain Blanchard n’appelle pas ce lundi à de nouvelles opérations sur les routes dans le département. Un rendez-vous de suivi est fixé à la préfecture des Bouches-du-Rhône ce lundi. Mais il n’exclut pas des initiatives isolées ou émanant d’organisations autres que les siennes.

