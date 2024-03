Aix-en-Provence vient de se distinguer en se classant à la 4ème place du classement des grandes villes les plus éco-responsables. Ce classement, qui évalue le mode de vie et les pratiques éco-responsables des Français, a été établi à partir des données de trois applications dédiées à la réduction de l’impact environnemental : Leboncoin, BlaBlaCar et Too Good To Go.

Aix-en-Provence a progressé de 10 places par rapport à l’année précédente, se classant désormais juste après Bordeaux (1ère), Grenoble (2e) et Lyon (3e). La ville est la seule représentante du département dans ce classement.

Chaque plateforme a réalisé son propre classement en se basant sur des critères spécifiques, tels que le nombre d’utilisateurs actifs par ville pour Leboncoin dans la catégorie “Biens de consommation”, le nombre de paniers sauvés par ville pour Too Good To Go, et le nombre de conducteurs et passagers actifs par ville pour BlaBlaCar. Ensuite, les résultats de ces trois classements ont été combinés pour établir le classement final, prenant en compte la position de chaque ville dans chacune des catégories.

