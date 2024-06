La ville d’Aix-en-Provence va accueillir en dépôt la collection d’Henry et Rose Pearlman pour une durée de trois ans à partir de l’été 2025. La convention officialisant ce partenariat sera signée le mardi 25 juin à la mairie par Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence et vice-présidente en charge de la culture de la Région Sud, et par Daniel Edelman, président de la Fondation Henry et Rose Pearlman.

La collection d’Henri et Rose Pearlman sera installée dans les espaces de la Chapelle des Pénitents blancs – Granet XXe, où elle cohabitera avec une partie de la collection Planque, présentée depuis 2013 dans cet espace situé à cinq minutes du musée Granet. La collection Henry et Rose Pearlman comprend plus de 50 chefs-d’œuvre, notamment de Modigliani, Van Gogh, Degas, Soutine, Gauguin, Toulouse-Lautrec, ainsi que 32 œuvres de Paul Cézanne, dont 16 aquarelles et dessins, et l’une des plus renommées peintures de la Sainte-Victoire. Dès le 28 juin 2025, cette collection sera visible pour une durée de trois ans.

Henry Pearlman (1895-1974), autodidacte en art et en affaires, a constitué l’une des plus importantes collections d’art européen aux États-Unis. En 1945, il découvre les œuvres de Chaïm Soutine, Modigliani et Jacques Lipchitz, et commence à collectionner des œuvres impressionnistes et post-impressionnistes. En 1950, il achète “La Diligence de Tarascon” de Van Gogh et rencontre John Rewald, spécialiste de Cézanne. Jusqu’en 1972, il acquiert 32 œuvres de Cézanne, visant à constituer la plus remarquable collection d’aquarelles de l’artiste au monde.

Dans son communiqué, la municipalité se réjouit de « l’arrivée de cette collection à Aix-en-Provence, un événement majeur pour l’attractivité culturelle de la Ville. Cela démontre une fois de plus qu’Aix est une ville prisée par les artistes et les grandes collections inspirées par Paul Cézanne ». A noter que le dépôt coïncidera avec les célébrations de l’année 2025, dédiée à Cézanne. Le musée Granet présentera une exposition de près de cent œuvres du maître aixois à partir du 28 juin 2025. De plus, la maison familiale de Cézanne au Jas de Bouffan, entièrement réhabilitée, sera ouverte au public, offrant la possibilité d’admirer une partie d’une œuvre originale de Cézanne, découverte lors des travaux de rénovation. Le parcours de visite inclura également l’atelier de la colline des Lauves, lui aussi remanié. Parmi les œuvres en dépôt, se trouvera notamment une Sainte-Victoire de Cézanne, peinte depuis cet atelier.

En savoir plus :



> Aix : TechnicAtome, mécène de Cézanne 2025

> A Aix, la bastide du Jas de Bouffan se projette en complexe dédié à Cézanne