Fermée pour restauration, la bastide du Jas-de-Bouffan située 17 route de Galice, aussi appelée « bastide Cézanne », va bientôt retrouver son lustre d’antan. Construite au XVIIIe siècle, elle fut la demeure du célèbre peintre Paul Cézanne de 1859 à 1899. Le monument a été classé historique en 2001. En 2025, année dédiée au peintre à Aix-en-Provence, la bastide du Jas-de-Bouffan restaurée rouvrira ses portes et devrait être le point de départ d’un parcours sur les pas de Cézanne dans plusieurs lieux de la ville.

La bastide du Has de Bouffan peinte par Paul Cézanne. Un peinture exposée à la Galerie nationale d’art de Washignton (Crédit DR)

« Le nom de Cézanne génère une véritable attractivité pour notre ville », se réjouissait le maire d’Aix-en-Provence Sophie Joissains lors de ses veux à la presse le 16 janvier dernier. La première partie des travaux de restauration du bâtiment principal et du parc s’est achevée en 2020, sous la houlette de l’architecte en chef des monuments historiques Pierre-Antoine Gatier. S’entame désormais une seconde phase de travaux pour construire un bâtiment neuf, de style contemporain, voué à accueillir la billetterie ainsi qu’un espace restauration dans l’enceinte du domaine.

Le grand parc aussi sera remis dans son aspect originel, avec la plantation d’espèces existantes à l’époque. Au rez-de-chaussée, le visiteur sera complètement immergé dans l’ambiance d’une maison aixoise du 19e siècle, comme si l’hôte des lieux vivait toujours là. Le parcours se poursuivra au premier étage au travers d’une exposition.

Les platanes dee la bastide Cézanne au Jas de Bouffan à Aix-en-Provence (Crédit Wikipedia CC)

Un chantier chiffré à 15 millions d’euros

A noter que le coût global du chantier s’élève à 15 millions d’euros, dont sept millions consacrés à la restauration de la bastide, du parc et de l’orangeraie. Le reste doit permettre de financer le nouveau bâtiment ainsi que la réhabilitation de la ferme et du hangar. Le projet devrait être co-financé par la Ville d’Aix, la Direction régionale des affaires culturelles et la Région Sud, mais la répartition exacte des financements n’est pas encore connue, nous indique le service presse de la mairie.

Afin de mener à bien ce chantier, la Ville d’Aix a lancé un concours d’architecte pour la création du bâtiment moderne. A ce stade, l’architecte a été choisi et son nom devrait être communiqué sous peu. En parallèle, deux consultations ont été lancées pour le recrutement de deux groupements d’architectes qui seront respectivement en charge de la restauration de la bâtisse et de la réhabilitation du hangar et de la ferme de la bastide – actuellement en cours d’acquisition par la Ville. Ces deux annexes de la bastide ont vocation à abriter « un espace pédagogique et de médiation. »

Un parcours cézannien de la bastide au musée Granet

Une fois le tour de la bastide terminé, le visiteur pourra se diriger vers l’atelier des Lauves, qui fera également l’objet d’une réhabilitation cette année. Actuellement, l’atelier accueille déjà des visiteurs curieux de découvrir ce lieu atypique où travaillait l’artiste. Puis, le parcours se prolongera vers les carrières de Bibémus, dont la couleur flamboyante et les formes affutées ont inspiré les prémices du cubisme à Cézanne. Enfin, le musée Granet, qui met déjà le peintre à l’honneur toute l’année au travers d’une collection de dix tableaux, proposera une exposition de grande ampleur consacrée à Cézanne en 2025.

La Bastide Cézanne se prépare à l’année Cézanne programmée en 2025 (Crédit Wikipedia CC)

