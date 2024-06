Ils ont démarré ce jeudi un hackathon bien dans l’air du temps. Wind+, c’est son nom, est un projet d’innovation ouverte prenant la forme d’un défi étudiants. Celui-ci vise à expérimenter le potentiel de l’intelligence artificielle appliqué aux conditions de navigation et aux prévisions de vent.

Le challenge a commencé en mars pour un épilogue ces jeudi 20 et vendredi 21 juin avec les derniers briefings des étudiants avec les experts associés puis vendredi la présentation des pitchs et la remise des prix aux lauréats.

Wind+ embarque de nombreux partenaires autour des enseignants et étudiants de masters en MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) d’Aix Marseille Université (AMU). Le projet est issu d’une collaboration rapprochée avec AIOLIV (société experte en assemblage informatique dédié aux calcul hautes performances) initiée fin 2022, centrée autour d’un défi et d’une question ouverte : quel est le potentiel d’application de l’intelligence artificielle (machine et deep learning) en matière de prédictions fines (et locales) des conditions de navigation ?

Les étudiants et les coachs réunis ce jeudi 20 juin à la Cisam pour le début du hackathon Wind+ (Crédit Adrian-Gabriel Chifu)

La question est d’actualité à quelques semaines des Jeux Olympiques 2024 et des épreuves de voile qui se dérouleront à Marseille. Le panel d’acteurs engagés comprend aussi le LIFLAB (laboratoire d’innovation frugale), co-organisateur et des fournisseurs de données (WindsUP et Mobilis) et le sponsor officiel, AD Nautic. La compétition se déroule à la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (Cisam) au sein de l’Accélérateur M et de la Faculté d’économie et de gestion Aix-Marseille Université. L’événement est labellisé SAE (Synergies AMU entreprises). Reportage à suivre sur Gomet’.

En savoir plus : le master MIAGE, une formation stratégique au coeur des défis des entreprises



L’objectif du Master MIAGE est de former des cadres dans le domaine de l’ingénierie des systèmes d’informations dotés d’une double compétence informatique et gestion. Les diplômés doivent être capables d’appréhender tous les processus internes de l’entreprise afin d’en assurer l’informatisation : management stratégique, gestion commerciale, gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion de production et logistique. Lorsqu’ils ne développent pas eux-mêmes les solutions informatiques, ils jouent un rôle d’interface entre les équipes de développement et les équipes « métiers ». Ce positionnement doit aussi les placer dans une position favorable s’il s’agit de répondre à un besoin client en tant que prestataire de service.