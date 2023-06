Bpi France réunit dans une communauté spécifique des dirigeants et dirigeantes « convaincus de la nécessité d’agir et déjà engagés dans la transition écologique et énergétique ». Lancée en partenariat avec l’Ademe et le ministère de la Transition écologique, cette communauté a vocation à favoriser le partage d’expertise entre entrepreneurs engagés dans la transition écologique. Les prestataires du conseil ou clusters par exemple sont exclus de la communauté. La candidature doit être validée à condition que l’entreprise ait suivi un programme de transformation énergétique ou écologique au cours des trois dernières années avec un soutien de l’Ademe ou de BPI France, d’avoir un label reconnu, d’être un producteur d’énergies renouvelables ou de développer des solutions technologiques, industrielles ou organisationnelles aux entreprises en matière de transition écologique

Aurélien Auvity coordinateur climat chez Bpi France à Marseille © DR

150 entreprises ont été retenues en Région Sud, 2000 au national et Aurélien Auvity coordinateur climat chez Bpi France à Marseille est chargé de son animation.

« Nous partageons des événements, des rencontres des webinaires, mais surtout, explique à Gomet’ Aurélien Auvity, nous donnons accès aux diagnostics de l’Ademe, nous accompagnons pour des financements vers les banques et nous avons référencé des cabinets qui peuvent assurer un suivi de la démarche de transition et apporter des compétences validées ».

Document source : La manifeste du Coq vert