Lundi 27 10h, Martigues. L'Office de tourisme et des loisirs de Martigues prévoit un test de l'application My explore bag. À 11h, une conférence de presse portant sur les nouvelles initiatives de l’Office de tourisme et des loisirs de Martigues aura lieu, suivie d'une dégustation des bières artisanales de la micro-brasserie martégale, Kataclysm. 11h, Aix-en-Provence.…