C’est dans un décor sportif, au cœur du complexe sportif du Val de l’Arc, que le maire d’Aix-en-Provence, Sophie Joissains a dévoilé le parcours et les porteurs de la flamme pour le passage de la flamme olympique dans la cité aixoise le dimanche 12 mai prochain.

La flamme opérera un parcours urbain de 6km, et sera relayé tous les 200 mètres par une trentaine de citoyens anonymes présélectionnés, ainsi que par Nicolas Savant-Aira, médaillé para-olympique de tennis de table, et sa suppléante Floriane Hot, championne du monde du 100km.

L’événement débutera en fin de matinée au Creps (centre de ressources d’expertise et de performance sportive), haut lieu de la vie sportive aixoise, puis passera par le quartier des facultés avant de traverser le quartier d’Encagnane. Son périple continuera sur l’esplanade Mozart et elle finira sa course sur le Cours Mirabeau pour une soirée festive.

Durant le passage de la flamme, une série d’animations gratuites sera proposée au grand public. Le maire d’Aix, Sophie Joissains, a félicité l’initiative de sa municipalité d’avoir fait de la ville de Cézanne, non seulement un épicentre culturel mais aussi sportif, « Aix est une ville de sport, d’épanouissement et de dépassement » déclare l’élue, « le maillage du territoire en matériel est suffisant pour que chaque habitant du territoire puisse y trouver son sport grâce au 273 associations et aux 60 disciplines proposées ».

Nicolas Savant-Aira : « un moment exceptionnel »

Pour le sportif de haut niveau Nicolas Savant-Aira, qui est toujours dans l’attente d’être sélectionné pour la compétition en paralympique, être porteur de la flamme dans la ville ou il est né et vit, est « un moment exceptionnel à partager avec ses proches et tous les Aixois, une occasion de pouvoir vivre un moment fort ici, une énorme chance ».

Les sportifs aixois médaillés lors des précédentes éditions des JO. De gauche à droite : Eric Le Chanony, Virginie Dedieu, Delphine Maréchal, Myriam Baverel, Nicolas Savant-Aira.

Aix ville de sport : Aix-en-Provence s’est engagée dans le domaine sportif en multipliant les labels. En 2019, elle obtient le label Terre de Jeux, suivi par celui de Centre de Préparation aux Jeux en préparation des JO 2024. En 2022, la ville a été récompensée par le prix Territoria pour son innovation sociale, et a été nommée Ville top partenaire de la fédération d’escrime. En 2023, elle a reçu le label Ville Active et Sportive, puis en 2024, le titre de Ville Européenne du Sport. De plus, 14 écoles ont été labellisées dans le cadre du projet Génération 2024, bénéficiant chacune de 1000 euros de matériel sportif. Enfin, 12 clubs sportifs aixois ont été accompagnés par le Comité Paralympique français pour optimiser la préparation des personnes en situation de handicap.

Un calendrier événementiel sportif d’avril à août

La Ville d’Aix organise un calendrier événementiel sportif en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024. Du 2 au 5 avril, se déroule la semaine olympique et paralympique suivie par la quinzaine olympique du 8 au 19 avril, impliquant les écoles labellisées Génération 2024. Un raid urbain féminin, “Pop in the city”, est prévu les 13 et 14 avril. Ensuite, les “Baby olympiades” du 22 au 29 avril mettront en avant les enfants de 3 à 5 ans. La quinzaine de la jeunesse pour les 15-25 ans aura lieu du 29 avril au 12 mai, incluant diverses animations sportives. Le 12 mai, un flashmob sera présenté, suivi d’événements culturels et sportifs, notamment le 1er juin. Enfin, du 31 juillet au 23 août, des activités sportives gratuites seront proposées au Jas de Bouffan pour tous les âges.

