La Métropole Aix-Marseille Provence a opté pour la solution “ON’connectTM” de compteurs connectés, développée par Suez, afin de moderniser le service de distribution d’eau et de contribuer à la préservation de cette ressource. Plus de 40 000 compteurs d’eau ont ainsi été équipés et sont désormais connectés sur le territoire d’Istres Ouest Provence.

Le fonctionnement du compteur connecté ON’ConnectTM repose sur un émetteur radio à faible puissance, placé sur le compteur lui-même, qui transmet l’index de consommation à un récepteur via une voie hertzienne sur la fréquence de 169 MHz (proche des bandes FM et TV). Ce récepteur, installé en hauteur et isolé du public dans des locaux techniques ou sur des bâtiments, transmet ensuite les données au système d’information via les réseaux de téléphonie mobile à l’aide de son modem et de sa carte SIM intégrés. Cette transmission d’index se fait de manière sécurisée et fiable, assurant ainsi la collecte efficace des informations par les équipes de Suez.

En 2020, la Métropole Aix-Marseille-Provence a attribué à Suez la responsabilité de gérer l’approvisionnement en eau potable dans les municipalités d’Istres, Fos-sur-Mer, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône, par le biais d’un contrat de délégation de service public. Dans le cadre de ce contrat, Suez est chargé d’assurer la production et la distribution d’eau potable pour une population totale de 90 000 habitants résidant dans ces régions.

Vers une gestion intelligente de la ressource en eau

Les compteurs d’eau connectés promettent d’offrir une série d’avantages tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs de services.

Pour les utilisateurs, ils garantissent une facturation précise basée sur leur consommation réelle, éliminant ainsi les imprévus liés aux estimations. De plus, les utilisateurs peuvent recevoir des alertes par e-mail, SMS ou courrier en cas de fuite, leur permettant de réagir rapidement pour limiter les pertes d’eau. En outre, en accédant à leur compte en ligne, les utilisateurs peuvent suivre en temps réel leur consommation. La démarche est possible via le site de Suez.

Quant aux fournisseurs de services comme Suez, les nouveaux compteurs permettent une surveillance précise de la consommation, facilitant la compréhension des besoins des utilisateurs. Ils permettent également une détection rapide des fuites, réduisant ainsi les pertes d’eau et les coûts de maintenance. De surcroît, ils favorisent l’optimisation des ressources et contribuent à une gestion durable de l’eau, préservant ainsi cette ressource vitale pour les générations futures.

Selon Suez, l’installation des compteurs d’eau connectés a permis de détecter 3 200 fuites en 2023, et 47% des clients ont pu réparer leur fuite dès réception de la première alerte.

En savoir plus :



> Planète Locale : comment Suez expérimente la recharge en eau des nappes phréatiques