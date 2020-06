C’est une sorte de gazette de campus à portée de clic. Depuis mardi 16 juin, l’application Inst’amu permet aux étudiants d’Aix-Marseille Université (AMU) d’accéder à toute l’actualité de cette dernière directement sur leur smartphone. Cette application, développée par le service informatique de l’Université, la Direction opérationnelle des systèmes d’information (Dosi), n’emprunte au célèbre réseau Instagram que son préfixe et s’apparente plutôt à une notice à l’attention des étudiants et personnel d’AMU sur l’organisation de l’institution en temps de covid-19.

« C’était un engagement de ma part : vous offrir la possibilité d’accéder facilement à de l’information directe et utile selon vos besoins, que vous soyez en situation d’études ou personnel d’AMU », rappelle Eric Berton dans un message adressé à l’ensemble de la communauté universitaire. Après cette longue période à distance et alors que l’année universitaire touche à son terme, le président d’AMU insiste sur l’importance de « garder le lien à l’approche de la saison estivale ».

L’utilité de l’application pointée du doigt par les étudiants d’AMU

L’application a été rendue téléchargeable sur mobile (via IOS pour Apple et Google Play pour Android). Si dans le contexte sanitaire actuel, la première version de l’application est consacrée au covid-19, elle devrait se diversifier avec le temps, intégrant de nouveaux services dédiés à la vie des campus, aux actions solidaires, aux activités culturelles et sportives, à la scolarité, ou encore aux emplois du temps. Elle complète les outils déjà à disposition comme la plateforme numérique à l’attention des étudiants et personnels qui facilité l’accès aux documents, à la bibliothèque universitaire, ou encore aux courriels.

Aix-Marseille Université continue donc d’enrichir ses solutions numériques, à l’approche d’une rentrée qui pourrait continuer à se faire en partie à distance en septembre prochain, comme annoncé par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Frédérique Vidal.

Une partie ou toute la rentrée se fera en présentiel. Il est très important de remettre du lien physique entre les enseignants et les étudiants mais nous devons toutefois être préparés à une rentrée hybride présentiel/à distance. #TerritoiresdeSavoirs @Francebleubzh — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) June 4, 2020

Lien utile :

> [Education] L’enseignement supérieur à distance : notre débat en vidéo !