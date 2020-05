Les premières victimes de la crise du Covid-19 commencent à tomber. Après deux mois de fermeture forcée, l’enseigne d’ameublement Alinéa a déposé le bilan auprès du tribunal de Commerce de Marseille. C’est Alexis Mulliez, le directeur du groupe, qui l’annonce dans la Provence du samedi 16 mai : « Alinéa était engagé dans une transformation qui a engagé des efforts et des investissements. Mais alors que la démarche commençait à porter ses fruits, nous avons eu coup sur coup les gilets jaunes fin 2018 et les manifestations contre les retraites fin 2019. Et maintenant le Covid-19 qui nous a obligé à cesser notre activité (…) Il n’était plus possible de tenir ».

Un appel à repreneurs ouvert jusqu’au 16 juin

Avec un passible exigible de 12 millions d’euros et un résultat net négatif de 62 millions d’euros sur le dernier exercice, le tribunal de commerce a finalement prononcé la cessation de paiement d’Alinéa le 6 mai. Les actionnaires du groupe ne se sont pas prononcés sur la présentation d’un éventuel plan de continuation. Du côté d’une possible reprise, le tribunal a lancé un appel à acquéreurs dont la date limite de dépôt des offres est fixée au 16 juin.



Créé en 1988 à Avignon, Alinea a été racheté fin 2016 par le groupe Auchan qui place à sa tête Alexis Mulliez. Quelques mois plus tard, un rapport interne met à jour d’importantes pertes évaluées à 176 millions d’euros. En octobre 2017, l’enseigne sort du groupe pour éviter de plomber ses comptes et une nouvelle société dont le siège social s’installe à Aubagne est créée. Alinea compte une trentaine de magasins en France et emploie près de 2 000 salariés. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros.

