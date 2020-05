Share on Facebook

Share on Twitter

A la faveur du déconfinement entamé lundi 11 mai, le vélo s’est invité de manière inattendue dans le débat métropolitain. Dès lors que les transports publics seront durablement boudés par le public, comment éviter un recours massif à la voiture ? La réalisation d’aménagements cyclables temporaires a été la solution retenue dans de nombreuses agglomérations françaises. Au total, ce sont plus de 1000 kilomètres d’aménagements cyclables qui ont été programmés dans tout l’Hexagone.

Dans la deuxième ville de France, la Métropole Aix-Marseille-Provence a annoncé sur le tard l’aménagement de 9 kilomètres en faveur du vélo, dont les travaux ont commencé mardi 12 mai, soit au lendemain du premier jour du déconfinement. Loin des 77 kilomètres promis à Lyon ou des 50 kilomètres qui seront réalisés à Paris. Alors que la congestion automobile se renforce jour après jour dans la cité phocéenne, cette frilosité de la Métropole interroge.

Engagée sur la question du vélo, la rédaction de Gomet’ tenait à animer le débat local en cet instant particulier où se joue peut-être une partie du futur des mobilités urbaines. Sollicitée, la Métropole, collectivité gestionnaire de la compétence voirie à Marseille, a décliné l’invitation, invoquant la « période électorale », qui ne lui permettrait pas de participer à ce format de débat sans s’exposer à une transgression de la loi.

Ce sera donc Marine Pustorino, conseillère départementale LR et maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille, qui représentera la droite marseillaise. Lors des dernières élections municipales, elle a décidé de rejoindre le candidat DVD Bruno Gilles, sénateur des Bouches-du-Rhône très implanté dans le secteur 4-5 dont il fut lui-même maire de 1995 à 2017. En face, Sébastien Barles, candidat EELV à la mairie de Marseille, sera le second participant. Ayant présenté un axe important pour le vélo au sein de son programme électoral, il fera entendre la voix du parti écologiste dans le débat. Merci à eux pour leur engagement à participer au débat !

Liens utiles :



Nos précédents face à face politique :



> [Replay] Réouverture des écoles : le face-à-face Payan (PS) vs Serrus (LREM)

> Urgence sanitaire : le couple Etat – collectivités en débat sur Gomet’