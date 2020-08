Aix-Marseille Université renforce son projet de campus européen Civis. Elle vient de remporter avec ses partenaires un appel d’offres lancé par la Commission Européenne d’une valeur de deux millions d’euros, dans le cadre du projet « RIS4CIVIS », un projet sur trois ans qui vise à développer la recherche et l’innovation à l’échelle européenne, en partageant des infrastructures, ou encore en renforçant la collaboration avec les entreprises et la société civile.

Un projet dont Aix-Marseille Université est chef de file et élabore un agenda commun pour la recherche et l’innovation de Civis.

L’appel d’offres a été lancé par la Commission Européenne dans le cadre de son programme SWAFS, acronyme anglais de « Science avec et pour la société », dont l’objectif principal est d’intégrer les citoyens à la recherche dans l’innovation.

Civis est le fruit d’une alliance entre huit université européennes : l’Université d’Aix-Marseille (France), l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes (Grèce), l’Université de Bucarest (Roumanie), l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), l’Université autonome de Madrid (Espagne), l’Université de la Sapienza de Rome (Italie), l’Université de Stockholm (Suède) et l’Université Eberhard Karls de Tübingen (Allemagne).



Elle rassemble aujourd’hui 384 000 étudiants, 55 000 personnels et 30 000 académiciens et chercheurs. Sa recherche dans l’innovation est orientée vers les domaines suivants : santé ; villes, territoires et mobilité ; climat, environnement, énergie ; transformations numériques et technologiques ; sociétés, culture et environnement et patrimoine.

