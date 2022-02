« On débarque dans la salle de bain » s’enthousiasme Margaux Dauce. La chargée de communication d’Anotherway présente sa nouvelle gamme de produits écologiques pour l’hygiène quotidienne lors d’une conférence de presse le 8 février. La société propose désormais un shampoing et un gel douche vendus sous forme de pastilles à diluer dans l’eau, un dentifrice à croquer, une brosse à dent en bois made in France avec tête rechargeable et un déodorant solide en stick. En plus d’être certifiés « Cosmos » par le label environnemental Ecocert, les produits affichent « 95% d’ingrédients d’origines naturelles » dont les 5% restants « sont les conservateurs qui n’existent pas sous forme naturelle » explique Valentine Torres, la chef de produits.

La gamme de produits développés par Anotherway (Crédit : Anotherway)

Une levée de fonds au deuxième trimestre 2022

Créée par Samuel Olichon en 2018, la start-up marseillaise Anotherway s’est fait connaître par son produit phare, le « Bee wrap », un emballage alimentaire réutilisable. En 2021, la société s’est développée : elle devient une « entreprise à missions », emploie 15 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 800 000 euros. Pour soutenir les ventes et continuer à innover sur le marché très concurrentiel des produits zéro déchet, Samuel Olichon annonce préparer « une levée de fonds de 1,5 million d’euros pour le deuxième trimestre de 2022 » accompagné par Sora Finance, un acteur spécialisé dans la finance à impact. Ainsi, il estime que Anotherway pourra atteindre un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros, soit une évolution de 50% par rapport à 2021.

Faire passer la pilule des produits éco-responsables

Si les membres de l’équipe assurent vouloir « démocratiser » l’usage de produits BIO, ils l’expliquent en voulant « montrer que l’écologie, ça peut être fun », et non par une pénétration du marché par les prix accessibles au grand public. Les produits se vendent à 90% dans des magasins spécialisés bio et les prix sont assez élevés. « Quand on veut innover, les prix sont plus importants » admet le fondateur. Il faut compter 11,90 € pour deux boîtes de shampoings, 9,95 € pour deux boîtes de gels douche et 10,95 € pour quatre mois de dentifrice. Néanmoins, si des économies d’échelles sont réalisées grâce aux volumes, Samuel Olichon assure « baisser les prix à terme ». Exemple à l’appui, le kit de trois Bee wrap est passé de 21,90 € à un kit de quatre Bee wrap pour 19,50€.

Actuellement, les produits de la salle de bain sont uniquement disponibles en pré-ventes sur Ulule, dont l’objectif de la campagne de crowdfunding fixé à 200 produits, « a été atteint dès le premier jour » se réjouit Margaux Dauce. La commercialisation en magasins bio sera effective fin avril 2022 en France.

Liens utiles :



> [Start up] Samuel Olichon (Anotherway) invité de Data Room #2

> Margaux Dauce (Anotherway) : l’entreprise à mission, une « déclaration officielle »

> Vidéo de présentation de la nouvelle gamme Anotherway